Верховный суд сегодня рассмотрит жалобу бывшего мэра Владивостока

Игоря Пушкарева обвиняют в подкупе и злоупотреблениями полномочиями.

Сторона защиты подала жалобу в ноябре, когда слушания перенесли из Владивостока в Тверской районный суд Москвы. На этом настояла прокуратура. В ведомстве говорили, что на процесс во Владивостоке могли повлиять связи бывшего мэра. Фигуранты настаивают на том, чтобы слушания проходили в их городе. Игорь Пушкарев возглавлял городскую администрацию 8 лет. Летом 2016 года он был задержан и доставлен в Москву. По версии следствия, мэр Владивостока выдавал госзаказы компаниям своих родственников. По его делу был задержан родной брат Пушкарева, который руководил компанией «Востокцемент», а также глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Ожидается, что рассмотрение дела по существу стартует в январе или в начале февраля.