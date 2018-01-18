Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Навального

Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Алексея Навального. Об этом сообщил сам политик на своем канале в YouTube. Он подтвердил, что не намерен отказываться от планов организовать забастовку избирателей на мартовских выборах.

Алексей Навальный рассказал, что более чем за год его политической кампании ему оказали финансовую помощь почти 150 тысяч граждан. В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. Политик напоминает, что кандидат в президенты Владимир Путин, согласно официальной информации, получил финансовую поддержку от двух человек.