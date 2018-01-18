Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Навального
Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Алексея Навального. Об этом сообщил сам политик на своем канале в YouTube. Он подтвердил, что не намерен отказываться от планов организовать забастовку избирателей на мартовских выборах.
Алексей Навальный рассказал, что более чем за год его политической кампании ему оказали финансовую помощь почти 150 тысяч граждан. В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. Политик напоминает, что кандидат в президенты Владимир Путин, согласно официальной информации, получил финансовую поддержку от двух человек.
Комментарии19
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m_doc 18 января 2018 | 07:07
Дубль два.
Эховцы, как же вы своей безграмотностью достали!!! Неужто сами не видите, какая хрень у вас получается на выходе?
Читайте, учитесь, где применять в числительных буквенные наращения:
http://new.gramota.ru/spravka/letters/87-rubric-99
Если не отличаете порядковые числительные от количественных, отправляйтесь на повторный школьный курс русского языка, позорники.
ivanov356 18 января 2018 | 07:14
m_doc: Пригожинские какие ругачие стали, под педагогов косят.
orwellianoptimist 18 января 2018 | 07:17
m_doc: ЭТО КОМПЬЮТЕР РАСПОЗНАЕТ ГОЛОСОВУЮ РЕЧЬ, А НЕ ЛЮДИ ТЕКСТ ПИШУТ!! ИНОГДА, ВВИДУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ, КОМПЬЮТЕР ОШИБАЕТСЯ...WELCOME в 21 ВЕК, П-О-З-О-Р-Н-И-К!
m_doc 18 января 2018 | 07:21
orwellianoptimist: Зарплату тоже компьютер получает?
ЭМ по неграмотности давно все проч. СМИ перещеголяли. И ни до кого не достучишься - их сиятельства свой собственный сайт не читают. Жрите, что дают, и нахваливайте.
ivanov356 18 января 2018 | 07:23
m_doc: В суд, все претензии в суд, как завещал ваш скрепоносец.
m_doc 18 января 2018 | 07:27
ivanov356: Тебе в Сербского, к Грицу под бочок.
r88w556xl4 18 января 2018 | 07:23
orwellianoptimist: Слышь, читающему плевать на то, что там кто распознаёт или пишет, он видит по итогу чудовищную безграмотность, за которую ответственны редакторы сайта. Дрянное оборудование на кухне не оправдывает отвратительный вкус блюда.
m_doc 18 января 2018 | 07:30
r88w556xl4: Руками они свои чудо-тексты набирают. Запятые лепят куда ни попадя и т.д. А как выходные или праздники, буквы в словах начинают располагаться в случайном порядке. Такой тупой компьютер ещё не создан:)
dirizhabli 18 января 2018 | 07:23
m_doc: "Не поучай, лучше отодвинься в сторону".
m_doc 18 января 2018 | 07:32
dirizhabli: Вот и отодвинься. И чем дальше, тем лучше.
roman_bryansk34 18 января 2018 | 07:08
ой как страшно
r88w556xl4 18 января 2018 | 07:10
Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста
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Ну что ж, наверно отыщется в каждом городе по паре десятков престарелых пейсатых и малолеток-оторв, вроде тех, которые напали на класс в Перми, которые на несанкционированных митингах провоцируют полицию и для которых любой беспредел - "тема".
chapter_2 18 января 2018 | 07:18
r88w556xl4: Мирный несанкционированный митинг - сигнал властям, а не повод для провокаций и произвола полиции.
dirizhabli 18 января 2018 | 07:26
chapter_2: На r88w556xl4 это не подействует. Ведь он отрабатывает свой кусок хлеба, которым его прикармливает постоянно подворовывающая власть.
rico76 18 января 2018 | 07:25
r88w556xl4: Байкот выборов - это когда те, кто по возрасту не может голосовать, протестуют против неучастия в выборах того, кто по судимости и не мог в них участвовать.
chapter_2 18 января 2018 | 07:11
Забастовка избирателей - лучшее напоминание Кремлю о необходимости честных выборов. Без честных и справедливых выборов любая власть - не легитимная.
miropajic 18 января 2018 | 07:21
chapter_2: Вы как зомби, одно и тоже твердите! Ваша неявка только на руку Путину! Вы такие наивные думаете заявить, действующему и будущему правительству, что выборы не действительны))) Или Вы думаете Вам наблюдатели с США или других стран помогут?!)) Это наша страна и тут будут всегда только наши порядки!!
costs 18 января 2018 | 07:15
сопчак на митинг пойдёт с Волковым ?
rico76 18 января 2018 | 07:33
- Алексей, но ведь вы обещали всем незаконно задержанным по 10 тысяч евро.
- Да. Но митинг не был санкционирован. Вас задержали законно.