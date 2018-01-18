Дональд Трамп опубликовал список «победителей» его импровизированной «премии» для «фейковых СМИ»
Как сообщается на сайте Республиканской партии США, Трамп включил в этот рейтинг материалы из «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» , телеканалов Эй-би-си и Си-эн-эн, журналов «Тайм» и «Ньюсуик». Сюжеты телекомпании Си-эн-эн получили четыре из одиннадцати мест в списке Трампа.
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zemljanka 18 января 2018 | 07:20
Шоу продолжается.