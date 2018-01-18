Пхеньян может располагать 10-ю — 20-ю ядерными боеголовками
С такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис. В статье для «Бюллетин оф атомик сайентистс» они отмечают, что Северная Корея могла произвести расщепляющихся материалов для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок. Большинство из них — заряды мощностью от 10 до 20 килотонн. Именно такие заряды использовались во время испытаний в 2013 и 2016 годах". Согласно оценкам МАГАТЭ, для создания ядерной боеголовки достаточно 8 кг оружейного плутония.
Комментарии4
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m_doc 18 января 2018 | 06:58
Эховцы, как же вы своей безграмотностью достали!!! Неужто сами не видите, какая хрень у вас получается на выходе?
Читайте, учитесь, где применять в числительных буквенные наращения:
http://new.gramota.ru/spravka/letters/87-rubric-99
Если не отличаете порядковые числительные от количественных, отправляйтесь на повторный школьный курс русского языка, позорники.
zkotor 18 января 2018 | 07:02
Купили в военторге?
sg67g 18 января 2018 | 07:16
zkotor:
Там же где купил Израиль наверное..
putin_itogy 18 января 2018 | 07:29
Щедрый дружбан оказался у Пухлого..
Не пожалел свой ржавых хлам, поделился из 7300 "голов", другу не жалко и 30ти...
Запасаемся Поп-корном.."Крысу загнали в угол".(с)
Скоро ли Пасюк начнёт бросаться на дезатираторов, щёлкая гнилыми резцами.