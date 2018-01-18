С такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис. В статье для «Бюллетин оф атомик сайентистс» они отмечают, что Северная Корея могла произвести расщепляющихся материалов для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок. Большинство из них — заряды мощностью от 10 до 20 килотонн. Именно такие заряды использовались во время испытаний в 2013 и 2016 годах". Согласно оценкам МАГАТЭ, для создания ядерной боеголовки достаточно 8 кг оружейного плутония.