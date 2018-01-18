Сальмонеллез диагностирован более чем у половины обратившихся за помощью людей после посещения кафе ШулэнДо в Улан-Удэ

Сальмонеллез диагностирован более чем у половины обратившихся за медпомощью людей после посещения ими кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ в начале января. Об этом ТАСС сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии. На сегодня есть данные о 133 заболевших, из них 83 госпитализированы, 50 человек находятся на амбулаторном лечении. В числе заболевших 19 детей.