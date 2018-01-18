Сальмонеллез диагностирован более чем у половины обратившихся за помощью людей после посещения кафе ШулэнДо в Улан-Удэ
Сальмонеллез диагностирован более чем у половины обратившихся за медпомощью людей после посещения ими кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ в начале января. Об этом ТАСС сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии. На сегодня есть данные о 133 заболевших, из них 83 госпитализированы, 50 человек находятся на амбулаторном лечении. В числе заболевших 19 детей.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 18 января 2018 | 06:55
Импортозаместились...
vasyakirin 18 января 2018 | 07:18
ura_123: Биологический теракт!
monik_7 18 января 2018 | 07:34
Если кто-то соглашается жить в городе под названием Улан-Уде и жрать в кафешке под названием ШуленДо, то что он там собрался подцепить - благородный Луэс? Нет, господа, там только глисты и сальмонеллы