Почти 40 черных вечерних платьев голливудских звезд с церемонии вручения «Золотого глобуса», выставят в США на аукцион

Почти 40 черных вечерних платьев и смокингов голливудских звезд с церемонии вручения премии «Золотой глобус», выставят в США на аукцион. Как пишет «Нью-Йорк таймс», вырученные средства пойдут в фонд помощи жертвам домогательств. Номинанты на «Золотой глобус» в этом году специально оделись на церемонию во все черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия.