Почти 40 черных вечерних платьев голливудских звезд с церемонии вручения «Золотого глобуса», выставят в США на аукцион
Почти 40 черных вечерних платьев и смокингов голливудских звезд с церемонии вручения премии «Золотой глобус», выставят в США на аукцион. Как пишет «Нью-Йорк таймс», вырученные средства пойдут в фонд помощи жертвам домогательств. Номинанты на «Золотой глобус» в этом году специально оделись на церемонию во все черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия.
Комментарии2
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m_doc 18 января 2018 | 07:02
Запятую в заголовке на фига вставили? Объясните, дебилоиды эховские.
И где вас только такому русскому языку научили... а книжки вы, конечно, же не читаете.
vasyakirin 18 января 2018 | 07:20
m_doc: Так если Конституция не правильная, с чего вы так учебнику поклоняетесь?