Курсантам Института гражданской авиации в Ульяновске грозит отчисление за видео с танцами
На этой записи молодые люди танцуют в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах. О жестких мерах уже предупредило Федеральное агентство воздушного транспорта. Там также дали понять, что дисциплинарную ответственность ждет и руководство института.
Танцевавшие курсанты не смогут стать летчиками, — дал понять в интервью НТВ ректор института Сергей Краснов.
Всего, по имеющейся информации, в съемках участвовали 14 студентов 1-го курса. Видео, как передает Интерфакс, было снято еще осенью прошлого года и лишь на днях попало в интернет.
Комментарии1
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brandfa 18 января 2018 | 06:42
Танцевавшие курсанты не смогут стать летчиками
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Сделавшее такое заявление туловище, так и не смогло стать человеком.