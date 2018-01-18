Курсантам Института гражданской авиации в Ульяновске грозит отчисление за видео с танцами

На этой записи молодые люди танцуют в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах. О жестких мерах уже предупредило Федеральное агентство воздушного транспорта. Там также дали понять, что дисциплинарную ответственность ждет и руководство института.

Танцевавшие курсанты не смогут стать летчиками, — дал понять в интервью НТВ ректор института Сергей Краснов.

Всего, по имеющейся информации, в съемках участвовали 14 студентов 1-го курса. Видео, как передает Интерфакс, было снято еще осенью прошлого года и лишь на днях попало в интернет.