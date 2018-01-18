У США есть открытые каналы коммуникации с КНДР

Это подтвердил глава аппарата Белого дома Джон Келли. Между тем, в интервью телеканалу Fox News он отказался отвечать на вопрос, воспользовались ли ими Дональд Трамп и Ким Чен Ын и был ли между двумя лидерами прямой контакт. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ушел от ответа на похожий вопрос в ходе саммита по КНДР в Ванкувере.