Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin
Выступая в СНБО, президент Украины сообщил, что ракеты заявлены как оборонительное вооружение и оплачены Вашингтоном. О намерении Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Киеву стало известно в конце прошлого года.
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cobakin 18 января 2018 | 06:56
Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin
Выступая в СНБО, президент Украины сообщил, что ракеты заявлены как оборонительное вооружение и оплачены Вашингтоном.
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Кем-кем оплачены ?
Сколько лет хохлы будут выплачивать этот подарок пиндосам ?
ura_123 18 января 2018 | 07:01
cobakin: А тебе какая печаль кто и сколько будет выплачивать?
И во вторых,это безвозмездная военная помощь.
able_seamans 18 января 2018 | 07:08
cobakin: /Сколько лет хохлы будут выплачивать этот подарок пиндосам ?/
Расплачиваться будут жаренными бурятами, и не с пиндосами а с агрессором в лице России.