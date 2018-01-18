Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin

Выступая в СНБО, президент Украины сообщил, что ракеты заявлены как оборонительное вооружение и оплачены Вашингтоном. О намерении Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Киеву стало известно в конце прошлого года.