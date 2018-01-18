Пресненский суд сегодня рассмотрит возможность продления меры пресечения Борису Грицу

Минувшей осенью он напал с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр, накануне сообщил «Интерфаксу», что экспертиза установила у Грица параноидную шизофрению с непрерывным типом течения, что предполагает принудительное лечение.