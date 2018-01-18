Основанием для проверки фонда Навального «Пятое время года» стала жалоба соседей-арендаторов
Как сообщил в своем блоге сам Навальный, арендаторы в Кемерове пожаловались губернатору Аману Тулееву на то, что в фонде собираются несовершеннолетние и неадекватные лица. Оппозиционер, ссылаясь на материалы суда, который рассматривает иск о ликвидации фонда, отметил, что арендаторы себя не назвали.
Комментарии4
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akk48 18 января 2018 | 06:28
арендаторы какие то скромные пошли ,за такой сигнал , наверное бонусы полагаются .
ura_123 18 января 2018 | 06:53
akk48: А как же? Конечно! Президентский грант в 11.80
midnightblues 18 января 2018 | 06:32
А Тулеев хороший парень
Все захваты предприятий проходили при его поддержке в регионе
большевичок-воровичок
ha12raz 18 января 2018 | 06:43
Полумертвый-полуживой полувоевода держит нос по ветру