Основанием для проверки фонда Навального «Пятое время года» стала жалоба соседей-арендаторов

Как сообщил в своем блоге сам Навальный, арендаторы в Кемерове пожаловались губернатору Аману Тулееву на то, что в фонде собираются несовершеннолетние и неадекватные лица. Оппозиционер, ссылаясь на материалы суда, который рассматривает иск о ликвидации фонда, отметил, что арендаторы себя не назвали.