Рамзан Кадыров впервые прокомментировал арест правозащитника Оюба Титиева
Как сообщает «Кавказ. Реалии», в эфире вечерних новостей ГТРК «Грозный» глава Чечни сказал, что полицейские задержали «наркомана с анашой» и упрекнул международные организации в поддержке Титиева. Говоря об исчезновении певца Зелимхана Бакаева, Кадыров предположил, что того убили родственники, узнав о его гомосексуальности.
Комментарии3
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rash 18 января 2018 | 06:36
Вот это, ранее свято выполнявшее завет - убивайте русских - активно уничтожает теперь чеченцев, то есть нет, они сами себя "исчезают" , убиваются родственниками, раздают бесплатно наркотики и .... чего там ещё его холуи насочиняют. После скаканий по горам ему всё равно кого убивать.
anemon 18 января 2018 | 06:45
Да уж, нарушение прав человека в Чечне - наветы Запада! Ну, подумаешь, родственники убили человека, которого уже полгода ищут, а "отец народа" в курсе, однако! Также классическая схема подброски наркотиков политическому оппоненту: раз сказал Рамзан, что наркоман, значит - наркоман!
dilevski1973 18 января 2018 | 06:52
Кошка ма самоубился ма, насяльника. .. зачема ругаеся ???