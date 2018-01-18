Рамзан Кадыров впервые прокомментировал арест правозащитника Оюба Титиева

Как сообщает «Кавказ. Реалии», в эфире вечерних новостей ГТРК «Грозный» глава Чечни сказал, что полицейские задержали «наркомана с анашой» и упрекнул международные организации в поддержке Титиева. Говоря об исчезновении певца Зелимхана Бакаева, Кадыров предположил, что того убили родственники, узнав о его гомосексуальности.