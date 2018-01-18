Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован
Сведений о пострадавших нет. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС, в тушении принимали участие более 100 человек и 30 единиц техники. Ранее сообщалось, что в одном из павильонов на рынке произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. Из соседних павильонов было эвакуировано около 40 человек.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт