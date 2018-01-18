Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

Сведений о пострадавших нет. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС, в тушении принимали участие более 100 человек и 30 единиц техники. Ранее сообщалось, что в одном из павильонов на рынке произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. Из соседних павильонов было эвакуировано около 40 человек.