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06:06, 18 января 2018

Министерство культуры перенесло премьеру второй части американо-британского фильма «Приключения Паддингтона»

Это сделали с целью поддержать самый кассовый отечественный фильм «Движение вверх», узнала газета «Коммерсантъ». Всё произошло за день до релиза картины о похождениях медвежонка.

Мишке Паддингтону на время закрыли дорогу ради советских спортсменов. Чиновники, по информации газеты Коммерсант, скорее всего, решили убрать конкурентов российской спортивной драмы «Движение вверх». Она рассказывает об исторической победе советской сборной по баскетболу над СШа в 1972м. Издание называет беспрецедентным перенос крупной премьеры иностранного фильма прямо перед показом в России. Билеты на фильм «Приключения Паддингтона-2» зрители начали заказывать ещё в декабре. Сумма от предпродажи по данным электронной автоматизированной информационной системы превысила 800 тысяч рублей. Но теперь фильм о медвежонке смогут посмотреть только в феврале. Минкультуры вчера прислало кинопрокатной компании Вольга письмо и в нём сообщило о переносе премьеры на две недели. Причиной назвали выход цитата по Коммерсанту «иного фильма». Но собеседник среди кинопрокатчиков заверил издание: виной всему успех фильма «Движение вверх».

В пресс-службе Минкульта агентству ТАСС подтвердили, что говорить о дате релиза фильма «Приключения Паддингтона-2» преждевременно. По данным Минкульт решил передвинуть на неделю ещё один иностранный фильм – Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти. Он теперь тоже выйдет 1 февраля.

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cobakin 18 января 2018 | 07:00

Да уж крутили бы без перерывов во всех кинотеатрах страны с годик - вот это помощь !

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