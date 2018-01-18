Власти Москвы сегодня, как ожидается, ответят на заявку сторонников Алексея Навального
Речь идет о проведении акции 28 января.
Сторонники Алексея Навального хотят провести 28 января марш по Тверской с митингом на Охотном ряду. Заявленное количество участников – 15 тысяч человек, сообщили ТАСС в мэрии. В последние годы городские чиновники еще ни разу не согласовали оппозиционные акции рядом с Кремлем и зданием Госдумы. Чаще всего, оппонентам власти дают выступить на проспекте Сахарова.
После отказа Центризбиркома пустить Алексея Навального на президентские выборы из-за непогашенной судимости политик призвал своих сторонников устроить забастовку избирателей. Это бойкот голосования с одновременным наблюдением за явкой. Другие кандидаты, Григорий Явлинский и Ксения Собчак, бойкот выборов не поддержали.
Акция 28 января намечена почти в 100 городах.
Комментарии1
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astet 18 января 2018 | 06:47
Власти Москвы сегодня, как ожидается, ответят на заявку сторонников Алексея Навального
Хочу обратить внимание
редактора сайта,
что этот заголовок не полит корректен!
Как правильно?
А вот как:
ВЛАСТИ МОСКВЫ СЕГОДНЯ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ОТВЕТЯТ НА ЗАЯВКУ СТОРОННИКОВ ПОЛИТИКА, КОТОРОГО ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН СРАВНИВАЕТ С САКААШВИЛИ, НО ФАМИЛИЮ НЕ НАЗЫВАЕТ.