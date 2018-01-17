В Москве стартовал Чемпионат Европы по фигурному катанию

Первыми в спор за награды вступили мужчины одиночники.

В короткой программе у мужчин сенсации не произошло. Лидерство захватил Хавьер Фернандес из Испании. Двукратный Чемпион мира и действующий Чемпион Европы уверенно превзошел всех своих конкурентов. Нашего Дмитрия Алиева, показавшего второй резульат, Фернандес опередил более чем на 10 баллов! Замыкает промежуточную тройку лучших фигурист из Латвии Денис Васильев. Что касается других россиян, то Михаил Коляда после первого проката четвертый, а Александр Самарин идет на 9-м месте.

Напомню, что российские фигуристы ведут борьбу не только за награды Евро, но и за путевки на Олимпиаду. В Пхенчхане смогут выступить только двое наших мужчин-одиночников.

Сегодня вечером на Чемпионате Европы короткую программу исполнят спортивные пары.