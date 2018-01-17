Стали известны имена лауреатов премии журнала «Знамя» за 2017 год
По традиции каждому лауреату помимо вознаграждения подарили по миниатюрной собачке, дабы в жизни на них, согласно фразеологизму, не вешали всех собак.
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По традиции каждому лауреату помимо вознаграждения подарили по миниатюрной собачке, дабы в жизни на них, согласно фразеологизму, не вешали всех собак.
Комментарии1
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kriimsdyk 17 января 2018 | 19:28
В наше время журнал надо переименовать в Знамение