Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28 января готовят сторонники Алексея Навального
Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Алексея Навального. Об этом сегодня сообщил сам политик в своем блоге в ЮТьюбе. Он подтвердил, что не намерен отказываться от планов организовать забастовку избирателей на мартовских выборах.
Алексей Навальный рассказал, что более чем за год его политической кампании ему оказали финансовую помощь почти 150 тысяч граждан. В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. Политик напоминает, что кандидат в президенты Владимир Путин, согласно официальной информации, получил финансовую поддержку от двух человек.
Сотрудники правоохранительных органов в ряде регионов изымают агитационные материалы сторонников Алексея Навального. В частности, полиция изъяла листовки с призывом поддержать забастовку избирателей из псковского штаба политика. Посылку с листовками для акции 28-го января арестовали в мурманском аэропорту. Теперь полицейские требуют от местных активистов прийти в отдел для дачи объяснений. Во Владивостоке обыск в поисках агитационных материалов Навального проводили в комнате студента в общежитии Дальневосточного федерального университета, — сообщает «Медиазона».
Комментарии19
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sisyanfashist 17 января 2018 | 19:06
Муллиардный бойкот сисяна!?)
astet 17 января 2018 | 19:13
sisyanfashist: старика Путина - на пенсию!!!
Хватит, наворовался!
sisyanfashist 17 января 2018 | 19:14
astet: Согласен , Грудинина в президенты!
olegleon 17 января 2018 | 19:15
sisyanfashist: "В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. "
ну тогда понятно на какие деньги по Франции товарищ катался с семьёй
idruker 17 января 2018 | 19:26
olegleon: Неприлично считать чужие деньги. Не ты их не давал. А те кто давали, те не видят в отпуске Навального во Франции криминала.
olegleon 17 января 2018 | 19:31
idruker: тут рядом считают деньги одного сенатора и рьяно обсуждают как он по Европе катается. и никто не говорит "неприлично считать чужие деньги".
да и сам Навальный свою карьеру строит не на созидании, а на счёте чужих денег.
или ты по принципу "а нам за что?"
r88w556xl4 17 января 2018 | 19:34
idruker: Неприлично считать чужие деньги
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Здрасьте, приехали. А чем регулярно занимается Навальный вместе с местной прокладочной братией? Только и торчат в чужих карманах своими носами.
headhunter_ 17 января 2018 | 19:42
olegleon: "ну тогда понятно на какие деньги по Франции товарищ катался с семьёй"
Точно знаешь что за эти?
karlik_sbil_boing 17 января 2018 | 19:07
Правильно. Воры, казнокрады, коррупционеры не должны оставаться в безопасности. Тем, у кого есть совесть и не желание соучаствовать бездействием в беззаконии, должны выйти на улицы и призвать власть к ответу.
vor_m_b_h 17 января 2018 | 19:15
Пииииипетс.
Сисян 76 - 89 тел митингующих тут точно соберёт.
Шутка ли - 80 городов!!! А глядишь и 580 городов поднимет...
hastings 17 января 2018 | 19:10
Кругом измена :(
alexandrit 17 января 2018 | 19:12
Персонаж опять нашел повод собирать деньги с лохов. С чем и поздравляем и тех, и других
hata_c_krau 17 января 2018 | 19:13
Моль со своей бандой опять хотят всех обмануть и как обычно ...
ginbin_ 17 января 2018 | 19:20
Работать, путины дети, работать. Иначе доширака не будет.
nik213 17 января 2018 | 19:25
Ботоксный, чеши плешь и бойся
skulll 17 января 2018 | 19:26
80 городов, 50 тыс. сектантов)
tcheslav 17 января 2018 | 19:28
Все оппозиционеры набирают тучи наблюдателей на выборы. Похоже задача стоит забросать ЦИК жалобами несуществующих нарушений и представить это как фальсификация выборов, вполне вероятно и хулиганство малолеток на участках, неподчинение полиции, провокации, так что заявленный бойкот может вылиться в незаконные действия на которые власти будут вынуждены реагировать, как бы в ущерб репутации.
abuvgrobu 17 января 2018 | 19:31
Господи, ну какой из Навального "самый опасный враг" хоть кого-либо, кроме кошельков его малолетних фанатов? Откуда этот бред? Сколько лет (а может десятков лет?!) отсидел этот "враг Путина"? Два раза условно ни дня? Вся его деятельность - тупо PR для детишек, ради собрать деньжат и отдохнуть в роскошном отеле где-то на берегу тёплого моря.
Достаточно просто послушать его благоглупости, чтобы понять всю его пустоту и популизм. Ну, и да, преступник (есть приговор суда) и вор - несомненно, отличный кандидат в кумиры, да и вообще, в главные борцуны с коррупцией..
max3446 17 января 2018 | 19:32
Когда ничтожество навральный вернет эти 300 миллионов своим миньонам ведь никаким кандидатом он не будет никогда поэтому деньги на избирательную компанию ему не нужны