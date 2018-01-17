Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28 января готовят сторонники Алексея Навального

Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Алексея Навального. Об этом сегодня сообщил сам политик в своем блоге в ЮТьюбе. Он подтвердил, что не намерен отказываться от планов организовать забастовку избирателей на мартовских выборах.

Алексей Навальный рассказал, что более чем за год его политической кампании ему оказали финансовую помощь почти 150 тысяч граждан. В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. Политик напоминает, что кандидат в президенты Владимир Путин, согласно официальной информации, получил финансовую поддержку от двух человек.



Сотрудники правоохранительных органов в ряде регионов изымают агитационные материалы сторонников Алексея Навального. В частности, полиция изъяла листовки с призывом поддержать забастовку избирателей из псковского штаба политика. Посылку с листовками для акции 28-го января арестовали в мурманском аэропорту. Теперь полицейские требуют от местных активистов прийти в отдел для дачи объяснений. Во Владивостоке обыск в поисках агитационных материалов Навального проводили в комнате студента в общежитии Дальневосточного федерального университета, — сообщает «Медиазона».