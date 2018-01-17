Z Архив новостей новости
5 19 6 1501
19:03, 17 января 2018

Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28 января готовят сторонники Алексея Навального

Более 80-ти городов намерены присоединиться к акции протеста, которую 28-го января готовят сторонники Алексея Навального. Об этом сегодня сообщил сам политик в своем блоге в ЮТьюбе. Он подтвердил, что не намерен отказываться от планов организовать забастовку избирателей на мартовских выборах.

Алексей Навальный рассказал, что более чем за год его политической кампании ему оказали финансовую помощь почти 150 тысяч граждан. В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. Политик напоминает, что кандидат в президенты Владимир Путин, согласно официальной информации, получил финансовую поддержку от двух человек.

Сотрудники правоохранительных органов в ряде регионов изымают агитационные материалы сторонников Алексея Навального. В частности, полиция изъяла листовки с призывом поддержать забастовку избирателей из псковского штаба политика. Посылку с листовками для акции 28-го января арестовали в мурманском аэропорту. Теперь полицейские требуют от местных активистов прийти в отдел для дачи объяснений. Во Владивостоке обыск в поисках агитационных материалов Навального проводили в комнате студента в общежитии Дальневосточного федерального университета, — сообщает «Медиазона».

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sisyanfashist 17 января 2018 | 19:06

Муллиардный бойкот сисяна!?)

astet 17 января 2018 | 19:13

sisyanfashist: старика Путина - на пенсию!!!
Хватит, наворовался!

sisyanfashist 17 января 2018 | 19:14

astet: Согласен , Грудинина в президенты!

olegleon 17 января 2018 | 19:15

sisyanfashist: "В итоге было собрано около 300 миллионов рублей. "

ну тогда понятно на какие деньги по Франции товарищ катался с семьёй

idruker 17 января 2018 | 19:26

olegleon: Неприлично считать чужие деньги. Не ты их не давал. А те кто давали, те не видят в отпуске Навального во Франции криминала.

olegleon 17 января 2018 | 19:31

idruker: тут рядом считают деньги одного сенатора и рьяно обсуждают как он по Европе катается. и никто не говорит "неприлично считать чужие деньги".
да и сам Навальный свою карьеру строит не на созидании, а на счёте чужих денег.
или ты по принципу "а нам за что?"

r88w556xl4 17 января 2018 | 19:34

idruker: Неприлично считать чужие деньги
===================
Здрасьте, приехали. А чем регулярно занимается Навальный вместе с местной прокладочной братией? Только и торчат в чужих карманах своими носами.

headhunter_ 17 января 2018 | 19:42

olegleon: "ну тогда понятно на какие деньги по Франции товарищ катался с семьёй"

Точно знаешь что за эти?

karlik_sbil_boing 17 января 2018 | 19:07

Правильно. Воры, казнокрады, коррупционеры не должны оставаться в безопасности. Тем, у кого есть совесть и не желание соучаствовать бездействием в беззаконии, должны выйти на улицы и призвать власть к ответу.

vor_m_b_h 17 января 2018 | 19:15

Пииииипетс.

Сисян 76 - 89 тел митингующих тут точно соберёт.
Шутка ли - 80 городов!!! А глядишь и 580 городов поднимет...

hastings 17 января 2018 | 19:10

Кругом измена :(

alexandrit 17 января 2018 | 19:12

Персонаж опять нашел повод собирать деньги с лохов. С чем и поздравляем и тех, и других

hata_c_krau 17 января 2018 | 19:13

Моль со своей бандой опять хотят всех обмануть и как обычно ...

ginbin_ 17 января 2018 | 19:20

Работать, путины дети, работать. Иначе доширака не будет.

nik213 17 января 2018 | 19:25

Ботоксный, чеши плешь и бойся

skulll 17 января 2018 | 19:26

80 городов, 50 тыс. сектантов)

tcheslav 17 января 2018 | 19:28

Все оппозиционеры набирают тучи наблюдателей на выборы. Похоже задача стоит забросать ЦИК жалобами несуществующих нарушений и представить это как фальсификация выборов, вполне вероятно и хулиганство малолеток на участках, неподчинение полиции, провокации, так что заявленный бойкот может вылиться в незаконные действия на которые власти будут вынуждены реагировать, как бы в ущерб репутации.

abuvgrobu 17 января 2018 | 19:31

Господи, ну какой из Навального "самый опасный враг" хоть кого-либо, кроме кошельков его малолетних фанатов? Откуда этот бред? Сколько лет (а может десятков лет?!) отсидел этот "враг Путина"? Два раза условно ни дня? Вся его деятельность - тупо PR для детишек, ради собрать деньжат и отдохнуть в роскошном отеле где-то на берегу тёплого моря.
Достаточно просто послушать его благоглупости, чтобы понять всю его пустоту и популизм. Ну, и да, преступник (есть приговор суда) и вор - несомненно, отличный кандидат в кумиры, да и вообще, в главные борцуны с коррупцией..

max3446 17 января 2018 | 19:32

Когда ничтожество навральный вернет эти 300 миллионов своим миньонам ведь никаким кандидатом он не будет никогда поэтому деньги на избирательную компанию ему не нужны

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 293 6 6306 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 11 января Поздравить…

5 403 6 9058 11.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 831 6 42705 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 450 6 26001 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Крым — это люди Для Киева, как выясняется — «материальная ценность» из разряда «с баланса на баланс». А для нас в России — самая большая ценность в этой сложнейшей ситуации. Не земли, а человеческие судьбы и человеческие жизни…

5 264 6 15293 13.01
Kукраина, рф, чиновники, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 245 6 15888 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 195 6 13005 12.01
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 128 6 9478 16.01
Kпамять, история, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

США давно стали самым опасным государством США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…

5 162 6 12644 11.01
Kсша, власть, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 71 6 5781 12.01
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Вместе идти к цели, пусть и разными путями Важный вопрос, но не имеющий отношения к идеологии, — идти или не идти на выборы — смог (в который раз!) насмерть поссорить единомышленников…

5 108 6 9312 12:53
Kполитика, выборы-2018, общество, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 72 6 6539 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Достаточно произнести кодовые слова «Мы за выборы!» Очень смешно наблюдать как корёжит это жульё и какие смешные трюки они придумывают для того, чтобы заманить людей на это липовое голосование…

5 212 6 19395 12:02
Kвыборы-2018, рф, выборы, политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 645 6 60061 11.01
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Блоги

Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда «Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде»...

5 114 6 10689 15.01
Kбастрыкин, суды, интернет, сми, экстремизм, роскомнадзор, законы, события
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 364 6 34028 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Издание «Собеседник» написало об имуществе семьи члена Совета Федерации и телеведущего Алексея Пушкова Согласно декларации сенатора, его годовой доход составляет больше 16 миллионов рублей…

5 64 6 9289
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

«Гламурное быдло» 2763672
У бортпроводниц есть термин ГБ — «гламурное быдло». Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок — чьих-нибудь жен; когда они такую видят, понимают, что будут проблемы, ведут себя эти девки, как правило, чудовищно…

5 180 6 199165 10.01
#слушать 49:16 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kвидео, сетевизор, передачи, религия, общество
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 77 6 11264 16.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В каком космосе живет Владимир Путин? Я не буду голосовать за Путина, пусть он сто раз хороший и  вернул Крым, но я устал от него, точнее от того, что и кто его окружает и  формирует его картину мира, и его бюджет…

5 451 6 238408 13.01
Kвыборы-2018, путин, политика, крым, навальный, события
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 635 6 216445 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6616440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3239877

Сегодня в эфире