Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге одного из руководителей местного центра по противодействию экстремизму
Эдуарда Тугушева, который возглавляет отдел по внедрению агентов, подозревают в получении взятки, — пишет интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, Тугушев и сотрудник управления уголовного розыска получили миллион рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. Тугушева источники «Фонтанки» называют одним из самых эффективных руководителей центра «Э».
Комментарии7
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tvitov66 17 января 2018 | 19:08
Пострадали пацаны в конкурентной борьбе ... за близость к тельцу
alex374 17 января 2018 | 19:25
tvitov66: не поделился....:)
olegleon 17 января 2018 | 19:12
"Тугушев и сотрудник управления уголовного розыска получили миллион рублей за отказ от возбуждения уголовного дела."
миллион на двоих? да это же уровень старлея или капитана.
alex374 17 января 2018 | 19:28
olegleon:
это же уровень старлея или капитана.
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да любая фсб-ешная свинья удавится за 100 евро. достаточно посмотреть на рожи путина или кого там еще - сечина/бортникова и проч. швали...а уж про подчинненых и говорить нечего
airjeff 17 января 2018 | 19:22
захарченко поэффективней, конечно, намного больше наэффективил
vladimirgornitsky 17 января 2018 | 19:23
Думали, что он эффективный руководитель центра "Э", а оказалось, что он всего миллион деревянных берет за отказ от возбуждения дела, сбивает расценки. Пришлось убрать, посадят на его место более эффективного.
zemljanka 17 января 2018 | 19:26
Отпустил экстримистов?