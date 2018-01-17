Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге одного из руководителей местного центра по противодействию экстремизму

Эдуарда Тугушева, который возглавляет отдел по внедрению агентов, подозревают в получении взятки, — пишет интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, Тугушев и сотрудник управления уголовного розыска получили миллион рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. Тугушева источники «Фонтанки» называют одним из самых эффективных руководителей центра «Э».