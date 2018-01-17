Задымление в автобусе на севере Москвы устранено

Водитель самостоятельно справился. Никто в результате случившегося не пострадал, — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса. Ранее сообщалось, что в рейсовом автобусе возле станции метро «Речной вокзал» произошел пожар. Сейчас машину отправили в парк для дополнительного осмотра.