Задымление в автобусе на севере Москвы устранено
Водитель самостоятельно справился. Никто в результате случившегося не пострадал, — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса. Ранее сообщалось, что в рейсовом автобусе возле станции метро «Речной вокзал» произошел пожар. Сейчас машину отправили в парк для дополнительного осмотра.
Комментарии4
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karlik_sbil_boing 17 января 2018 | 19:09
Автобусы в последнее время прямо наглядная иллюстрация путинского правления. Аварии, разруха, смерти.
komiccap_nkvd 17 января 2018 | 19:15
karlik_sbil_boing: точно. надо Путина еще на один срок выбрать чтобы он исправил ошибки. надо за него проголосовать. пусть работает, а то он хотел на пенсии рыбку ловить.
jetsam 17 января 2018 | 19:15
офигеть какая новость вселенского масштаба....
теперь валом повалит "сантехник вася сам закрутил кран....",
"медсестра валя сама справилсь с повязклй...",
"саннадзор сам устранил свой выброс сероводорода..."
neon001 17 января 2018 | 19:23
эти автобусы еще и на метане в целях экономии. один, помнится, уже взрывался.