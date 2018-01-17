В Ингушетии возбудили уголовное дело после пожара в офисе правозащитной организации Мемориал в Назрани, сообщает ТАСС. До этого глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече с правозащитниками Мемориала поручил своим подчинённым срочно выяснить причины пожара в офисе правозащитников.

Совбез Ингушетии должен оперативно изучить обстоятельства серьёзного инцидента и в течение дня доложить главе республики. Офис правозащитников сильно пострадал. Полностью сгорел кабинет главы представительства Мемориала в Назрани Тимура Акиева. Там, судя по видео, не осталось ни мебели, ни оргтехники, ни документов. У правозащитников нет сомнений: это был поджог. Всё случилось около половины четвёртого утра. Офис на втором этаже. К окну приставили лестницу, разбили стекло и подожгли помещение. Сейчас сотрудники Мемориала пытаются оценить ущерб, нанесённый пожаром. И ждут, какие действия предпримут следователи, рассказал телеканалу Дождь Акиев. До этого якобы из-за наркотиков был задержан глава чеченского отделения Мемориала Оюб Титиев. Правозащитники полагают: так организацию пытаются выдавить с Северного Кавказа.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд призвал российские власти тщательно расследовать пожар в офисе Мемориала в Назрани. В Кремле не видят связи между инцидентами с правозащитниками в Ингушетии и Чечне.