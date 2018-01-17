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18:39, 17 января 2018

Видео с танцем полуобнаженных ульяновских курсантов проверит специальная комиссия

Шутка может обернуться для них отчислением из вуза.

Пародию на клип к песне Satisfaction сняли первокурсники летного факультета Ульяновского института гражданской авиации. Они станцевали тверк в одних трусах, фуражках и сапогах. Под эротический танец молодые люди изображают, как они делают уборку, мелкий ремонт и едят бананы. Ролик называется «Как развлекаются пилоты между полетами». Авторы подчеркивают, что он создан в развлекательных целях и «не ставит целью опорочить или оскорбить кого-либо».

Однако клип, появившийся накануне в соцсетях, быстро разошелся по интернету и вызвал скандал не только в вузе, но и за его пределами.

Начальник организационно-воспитательного отдела института Петр Тимофеев в интервью порталу «73онлайн» назвал поведение студентов отвратительным. Ректор Сергей Краснов поставил вопрос об отчислении.

Между тем, и сам институт ожидают проверки. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился создать комиссию, в которую войдут представители Минтранса и Росавиации. Они должны выяснить, как осуществляется педагогическая работа в вузе, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах. Причастность учащихся летного училища к подготовке «видеоролика с признаками эротики» будет выяснять Приволжская транспортная прокуратура. Действия курсантов высшего учебного заведения проверят на соответствие требованиям федерального законодательства.

Росавиация пообещала принять самые жесткие меры дисциплинарной ответственности ко всем причастным к этому, как говорится на сайте ведомства, «безнравственному эпизоду» вплоть до увольнения руководства института. Подчеркивается, что подобный случай отмечается впервые более чем за 90-летнюю историю гражданской авиации России. Эксперты авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу участников танцев с  детальным учетом их психо-эмоционального состояния.

Тем временем в интернете уже начался сбор подписей в поддержку ульяновских курсантов.

Комментарии

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evgolius7 17 января 2018 | 18:46

Это просто сбор подписей за Путина.

alexander25101977 17 января 2018 | 18:48

В состав комиссии по расследованию ужасных деяний курсантов обязательно должны войти такие чудовища режима, как: милонов, мизулина.

kriimsdyk 17 января 2018 | 18:56

alexander25101977: Попа сегодня посадили как раз за растление, он правда, больше по девочкам.

igorkot__1 17 января 2018 | 19:02

alexander25101977: Шапокляк забыли упомянуть.

tcheslav 17 января 2018 | 18:51

Кто не чудил в молодости ?

olegleon 17 января 2018 | 18:52

" с признаками эротики"

кажется у кого-то проблемы с психикой. если это "с признаками эротики", то дальше только инквизиция

sergei_tn 17 января 2018 | 18:52

И на предмет чего их станут проверять?

zamorysh 17 января 2018 | 19:01

sergei_tn: Был бы человек, а статья найдется.

Но список бездельников, желающих попроверять, впечатляет.

bomorda 17 января 2018 | 18:52

Сажать теперь будут за признаки эротики. Это уже дно или еще нет?

captain_ 17 января 2018 | 18:53

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека он имеет такую слабую мозговую систему,что не способен воспринимать действительность как таковую.Для него существуют только слова.Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами», акaдeмик И.П.Павлов

makhnaehe 17 января 2018 | 19:15

captain_: О... поклонник ученого-фрика Гредескула? Вы академика Павлова на портрете узнаете?

kir_pich_101 17 января 2018 | 18:53

Да просто им заняться нечем!
Вопрос более к преподам, чем к пацанам, мающимся от безделья.
Если были бы загружены, было бы интересно, маячила перспектива, не было бы подобного.

yazva_sibirskaya 17 января 2018 | 19:12

Как и в случае в питерским курсантом, эти пацаны все попали под каток путинского режима, когда все запрещено, но дети-то еще этого не поняли. Молоды и глуповаты. А им сейчас за эту ерунду жизнь сломают. всем.

sproter 17 января 2018 | 19:18

Росавиация, губернатор, транспортная прокуратура, минтранс - не многовато ли идиотов в этой истории

balya 17 января 2018 | 19:37

Молодость. А претензии к молодым предъявляют "динозавры", якобы моралисты, которые и пьют и гуляют и молодых любовниц имеют.

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