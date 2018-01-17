Видео с танцем полуобнаженных ульяновских курсантов проверит специальная комиссия

Шутка может обернуться для них отчислением из вуза.

Пародию на клип к песне Satisfaction сняли первокурсники летного факультета Ульяновского института гражданской авиации. Они станцевали тверк в одних трусах, фуражках и сапогах. Под эротический танец молодые люди изображают, как они делают уборку, мелкий ремонт и едят бананы. Ролик называется «Как развлекаются пилоты между полетами». Авторы подчеркивают, что он создан в развлекательных целях и «не ставит целью опорочить или оскорбить кого-либо».

Однако клип, появившийся накануне в соцсетях, быстро разошелся по интернету и вызвал скандал не только в вузе, но и за его пределами.

Начальник организационно-воспитательного отдела института Петр Тимофеев в интервью порталу «73онлайн» назвал поведение студентов отвратительным. Ректор Сергей Краснов поставил вопрос об отчислении.

Между тем, и сам институт ожидают проверки. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился создать комиссию, в которую войдут представители Минтранса и Росавиации. Они должны выяснить, как осуществляется педагогическая работа в вузе, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах. Причастность учащихся летного училища к подготовке «видеоролика с признаками эротики» будет выяснять Приволжская транспортная прокуратура. Действия курсантов высшего учебного заведения проверят на соответствие требованиям федерального законодательства.

Росавиация пообещала принять самые жесткие меры дисциплинарной ответственности ко всем причастным к этому, как говорится на сайте ведомства, «безнравственному эпизоду» вплоть до увольнения руководства института. Подчеркивается, что подобный случай отмечается впервые более чем за 90-летнюю историю гражданской авиации России. Эксперты авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу участников танцев с детальным учетом их психо-эмоционального состояния.

Тем временем в интернете уже начался сбор подписей в поддержку ульяновских курсантов.