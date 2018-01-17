Законопроект, легализующий ЧВК, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы
Документ планируется доработать в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил один из соавторов, первый зампред думского Комитета по госстроительству Михаил Емельянов.
В документе планируется прописать ограничения для ЧВК. Им запретят свергать законные органы власти, нарушать суверенитет и изменять границы государств, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения. Деятельность таких организаций должно лицензировать министерство обороны.
«ЧВК фактически существует в России уже давно», — рассказал «Эху Москвы» журналист Аркадий Бабченко.
«Частные военные компании, по сути, — организации наемников», — отметил в эфире «Эха Москвы» журналист Орхан Джемаль.
Частные военные компании лучше легализовать, чем действовать подпольно. Так считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Между тем, в Кремле пока ничего не знают о разработке нового законопроекта. Кремль это не инициировал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что этот вопрос вообще не относится к прерогативе Кремля.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vadimp 17 января 2018 | 18:44
И чем легальная ЧВК будет отличаться от обычной армии?
Тут-то уже не скажешь "а нас там нет"!
zojtch 17 января 2018 | 18:46
vadimp: как раз скажешь. Это ж типа частники, а нас там нет
vadimp 17 января 2018 | 19:00
zojtch: Ну да, все такие идиоты, что поверят в наличие л е г а л ь н о г о (признанного государством) боевого формирования и не подконтрольного оному? :)))
okypok 17 января 2018 | 18:45
ЧВК - автоматически читается как ВЧК. Не зря говорилось, что Россия родина слонов. Когда же, блядь, дно-то?
kir_pich_101 17 января 2018 | 18:48
Иногда кажется, что больше маразма, уже не может быть на свете.
Но госдума бьёт рекорды...
kruzalova 17 января 2018 | 19:11
kir_pich_101: это не дума, она же не сама по себе..сказали - сделают)))
riots 17 января 2018 | 19:12
Легализовать ? Значит сегодня ЧВК в России незаконны ? Тогда кого
арестовали и осудили за финансирование и поддержку незаконных
бандформирований ?
ugiazov 17 января 2018 | 19:36
\\Частные военные компании лучше легализовать, чем действовать подпольно. Так считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.\\
А мне кажется, что если бы действовали по закону, ничего бы не пришлось легализовывать. Насилие прерогатива государства. Нельзя его делегировать, во избежание нечестного его использования.
vinokur 17 января 2018 | 19:39
Название уже есть: Пехотинцы Путина.