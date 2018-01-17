Законопроект, легализующий ЧВК, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы

Документ планируется доработать в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил один из соавторов, первый зампред думского Комитета по госстроительству Михаил Емельянов.

В документе планируется прописать ограничения для ЧВК. Им запретят свергать законные органы власти, нарушать суверенитет и изменять границы государств, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения. Деятельность таких организаций должно лицензировать министерство обороны.



«ЧВК фактически существует в России уже давно», — рассказал «Эху Москвы» журналист Аркадий Бабченко.

«Частные военные компании, по сути, — организации наемников», — отметил в эфире «Эха Москвы» журналист Орхан Джемаль.

Частные военные компании лучше легализовать, чем действовать подпольно. Так считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Между тем, в Кремле пока ничего не знают о разработке нового законопроекта. Кремль это не инициировал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что этот вопрос вообще не относится к прерогативе Кремля.