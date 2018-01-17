Z Архив новостей новости
5 4 6 86
Эксклюзив Эха 18:33, 17 января 2018

Неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани

Неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани. Об этом «Эху Москвы» сообщил член правления «Мемориала» Олег Орлов.

Олег Орлов считает, что поджог имеет цель вытеснение правозащитников с Кавказа. Сегодня правозащитники встретятся с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

«Обоснованность обвинений против чеченского правозащитника должно определить следствие», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие правомочно определить, насколько обоснованы эти обвинения. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным».

Между тем, глава Совета по правам человека Михаил Федотов предположил, что, возможно, наркотики были подброшены в машину Титиева.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 17 января 2018 | 18:48

" возможно, наркотики были подброшены в машину Титиева. "

т.е. возможно и не подбросили? даже Федотов не уверен

ha12raz 17 января 2018 | 18:53

Видимо не зря Сталин считал их предателями.

chapter_2 17 января 2018 | 18:56

Свобода — это совокупность охраняемых законом прав человека. Россию, Иран и Сирию в 2017 г. авторитетная международная правозащитная организация Freedom House в рейтинге "СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ В МИРЕ 2017" отнесла в группу несвободных стран мира, поставив их соответственно на 180-е, 185-е и 210-е места. Нет цветка красивее розы, нет человека лучше правозащитника....
В отместку российские враги свободы решили отыграться на правозащитном Мемориале...

ugiazov 17 января 2018 | 19:00

Неизвестные подожгли... Кому они неизвестные? Уж правителям Чечни, думаю, о них всё известно.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 293 6 6306 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 11 января Поздравить…

5 403 6 9058 11.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 831 6 42705 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 450 6 26001 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Крым — это люди Для Киева, как выясняется — «материальная ценность» из разряда «с баланса на баланс». А для нас в России — самая большая ценность в этой сложнейшей ситуации. Не земли, а человеческие судьбы и человеческие жизни…

5 264 6 15293 13.01
Kукраина, рф, чиновники, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 245 6 15888 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 195 6 13005 12.01
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 128 6 9478 16.01
Kпамять, история, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

США давно стали самым опасным государством США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…

5 162 6 12644 11.01
Kсша, власть, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 71 6 5781 12.01
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Вместе идти к цели, пусть и разными путями Важный вопрос, но не имеющий отношения к идеологии, — идти или не идти на выборы — смог (в который раз!) насмерть поссорить единомышленников…

5 108 6 9312 12:53
Kполитика, выборы-2018, общество, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 72 6 6539 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Достаточно произнести кодовые слова «Мы за выборы!» Очень смешно наблюдать как корёжит это жульё и какие смешные трюки они придумывают для того, чтобы заманить людей на это липовое голосование…

5 212 6 19395 12:02
Kвыборы-2018, рф, выборы, политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Те, кто не придет голосовать, Путину не страшны Сторонники не допущенного к выборам кандидата намереваются бросить все силы на то, чтобы убедить других на эти выборы не ходить. Пойти пешком назло кондуктору, надеясь его этим страшно огорчить…

5 645 6 60061 11.01
Kполитика, навальный, общество, мнения, выборы, явлинский, путин
Блоги

Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда «Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде»...

5 114 6 10689 15.01
Kбастрыкин, суды, интернет, сми, экстремизм, роскомнадзор, законы, события
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 364 6 34028 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Издание «Собеседник» написало об имуществе семьи члена Совета Федерации и телеведущего Алексея Пушкова Согласно декларации сенатора, его годовой доход составляет больше 16 миллионов рублей…

5 64 6 9289
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

«Гламурное быдло» 2763672
У бортпроводниц есть термин ГБ — «гламурное быдло». Бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок — чьих-нибудь жен; когда они такую видят, понимают, что будут проблемы, ведут себя эти девки, как правило, чудовищно…

5 180 6 199165 10.01
#слушать 49:16 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kвидео, сетевизор, передачи, религия, общество
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 77 6 11264 16.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В каком космосе живет Владимир Путин? Я не буду голосовать за Путина, пусть он сто раз хороший и  вернул Крым, но я устал от него, точнее от того, что и кто его окружает и  формирует его картину мира, и его бюджет…

5 451 6 238408 13.01
Kвыборы-2018, путин, политика, крым, навальный, события
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 635 6 216445 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6616440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3239877

Сегодня в эфире