Неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани. Об этом «Эху Москвы» сообщил член правления «Мемориала» Олег Орлов.

Олег Орлов считает, что поджог имеет цель вытеснение правозащитников с Кавказа. Сегодня правозащитники встретятся с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

«Обоснованность обвинений против чеченского правозащитника должно определить следствие», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие правомочно определить, насколько обоснованы эти обвинения. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным».

Между тем, глава Совета по правам человека Михаил Федотов предположил, что, возможно, наркотики были подброшены в машину Титиева.