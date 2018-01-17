Неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани
Неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани. Об этом «Эху Москвы» сообщил член правления «Мемориала» Олег Орлов.
Олег Орлов считает, что поджог имеет цель вытеснение правозащитников с Кавказа. Сегодня правозащитники встретятся с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.
«Обоснованность обвинений против чеченского правозащитника должно определить следствие», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие правомочно определить, насколько обоснованы эти обвинения. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным».
Между тем, глава Совета по правам человека Михаил Федотов предположил, что, возможно, наркотики были подброшены в машину Титиева.
Комментарии4
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olegleon 17 января 2018 | 18:48
" возможно, наркотики были подброшены в машину Титиева. "
т.е. возможно и не подбросили? даже Федотов не уверен
ha12raz 17 января 2018 | 18:53
Видимо не зря Сталин считал их предателями.
chapter_2 17 января 2018 | 18:56
Свобода — это совокупность охраняемых законом прав человека. Россию, Иран и Сирию в 2017 г. авторитетная международная правозащитная организация Freedom House в рейтинге "СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ В МИРЕ 2017" отнесла в группу несвободных стран мира, поставив их соответственно на 180-е, 185-е и 210-е места. Нет цветка красивее розы, нет человека лучше правозащитника....
В отместку российские враги свободы решили отыграться на правозащитном Мемориале...
ugiazov 17 января 2018 | 19:00
Неизвестные подожгли... Кому они неизвестные? Уж правителям Чечни, думаю, о них всё известно.