Усиление ветра ожидается завтра в Москве
По данным Гидрометцентра, в столичном регионе возможны порывы до 17-ти метров в секунду, местами метель и гололед. Такая погода, предупреждают синоптики, потенциально опасна.
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По данным Гидрометцентра, в столичном регионе возможны порывы до 17-ти метров в секунду, местами метель и гололед. Такая погода, предупреждают синоптики, потенциально опасна.
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