Вылет пассажирского самолета из Москвы задержали по вине губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

Как пишет «МК», чиновник задержался на Гайдаровском форуме, из-за чего почти три десятка пассажиров сидели в зале ожидания «Внуково» почти час.

В свою очередь, в администрации губернатора уверяют, что Кувшинников приехал в аэропорт чуть ли не первым. Источник агентства FlashNord добавляет, что сам губернатор не стал извиняться перед пассажирами за задержку самолета.