Вылет пассажирского самолета из Москвы задержали по вине губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
Как пишет «МК», чиновник задержался на Гайдаровском форуме, из-за чего почти три десятка пассажиров сидели в зале ожидания «Внуково» почти час.
В свою очередь, в администрации губернатора уверяют, что Кувшинников приехал в аэропорт чуть ли не первым. Источник агентства FlashNord добавляет, что сам губернатор не стал извиняться перед пассажирами за задержку самолета.
Комментарии11
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kriimsdyk 17 января 2018 | 18:36
Холопы потерпят. Куда спешить-то, воевода думу думает.
yuxs 17 января 2018 | 19:30
Подумаешь - час всего. Вона Вована Таврическага по 7-8 часов ждуть. Так что расти и расти вологодскому воеводе.
zapadnay 17 января 2018 | 18:41
Час сидели? а теперь идите проголосуйте, чтобы в следующий раз сидеть пять.
osal 17 января 2018 | 18:41
Он первым приехал, остальные пассажиры должны извиниться за задержку.
nikmart001 17 января 2018 | 18:44
Я думаю, это один из претендентов на "вылет", и его Путин поменяет после выборов.
jacknichols 17 января 2018 | 18:50
Почему расписание вылетов из Внуково не согласовали с форумом?
Безобразие..
alexander25101977 17 января 2018 | 18:51
Вот ещё, извиняться перед холопами. Губернаторов теперь назначают, теперь это бояре да дворяне. А тут какие-то холопы час ждали. Ну ещё подождут.
jetsam 17 января 2018 | 19:17
что бы я извинялся перед кем-то за задержку МОЕГО самолета?????
пусть радуются, что в салон пустил
svoboda21vek Руслан Харламов 17 января 2018 | 19:20
извиняться? перед холопами?
klop_27 17 января 2018 | 19:25
Пример берут с патрона. Когда и куда еще ВВП во время приходил и за что извинялся?
gregor 17 января 2018 | 19:25
Расступись холопы ......... Барин идёт .
Правильноеееееееее решееениееееее ... чего Барин изволите ? Одобряяяяммссюуууу .