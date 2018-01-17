Неизвестные подожгли в Назрани офис правозащитного центра «Мемориал»
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как рано утром к зданию подъехала машина, из нее вышли двое в масках с канистрой в руках. Как добавили в «Мемориале», злоумышленники разбили окно, разлили внутри содержимое канистры и подожгли. Сгорела часть документации, оргтехника, пострадали три комнаты из шести. Руководство правозащитного центра связывает случившееся с преследованием сотрудников «Мемориала» в соседней с Ингушетией Чечней.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил Совету безопасности республики разобраться в обстоятельствах ЧП.
Комментарии15
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sisyanfashist 17 января 2018 | 18:34
Поаккуратней гашиш надо курить в офисе , и пожаров не будет!)
prutkov100 17 января 2018 | 18:40
Когда все таки будут писать правду ? Хорошо известные подожгли в Назрани офис правозащитного центра «Мемориал».... полиция не собирается ничего предпринимать .
individualist 17 января 2018 | 18:48
prutkov100:
Когда все таки будут писать правду ?
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Как с языка сняли!
-Неизвестные- ***ин, насмешили!
patrik41 17 января 2018 | 18:50
individualist:
patrik41 17 января 2018 | 18:56
Неизвестные подожгли в Назрани офис правозащитного центра «Мемориал»...
Сами и подожгли, больше не кому. Правозащитники уничтожили свою же нарколабораторию из-за боязни обыска, после ареста главы чеченского наркосиндиката Оюба Титиева.
alex374 17 января 2018 | 19:02
patrik41:
Говносвинья приЖопинская! Ты уже привычно чмокнул типичного путирашинского патриота пушкова в задний проход?
patrik41 17 января 2018 | 19:17
alex374:
Отсосал бы у Оюба Титиева за косяк?
shplint_02 17 января 2018 | 19:20
Правильно сделали, что подожгли. Только надо было это сделать, когда там "мемориальцы" были.
headhunter_ 17 января 2018 | 19:30
sisyanfashist: "Поаккуратней гашиш надо курить в офисе , и пожаров не будет!)"
А что, у вас на фабрике троллей тоже был, sisyanfashist? :-D
vor_m_b_h 17 января 2018 | 18:34
Ну, не любит народ продажных инагентов.
И что с этом поделаешь.
Ничего не поделаешь.
vlad_kondrat 17 января 2018 | 18:58
vor_m_b_h: Ну не любит Путин людей - вот и жгут и отстреливают его гестаповцы-эсэсовцы-энкеведисты-единосросцы
kriimsdyk 17 января 2018 | 18:40
Странно, вроде бы они там все против Сталина. Или опять в Казахстан захотели прокатиться?
dilevski1973 17 января 2018 | 18:53
Страсть к переездам в крови у горцев. Забыли к чему приводит автократия . Сталин-вагон-Казахстан-Сибирь.
vlad_kondrat 17 января 2018 | 18:56
Что значит незвестные - это путинцы-кадыровцы-единороссцы также знакомые по общему названию Гестапо.
evgeny_biolog 17 января 2018 | 19:08
"Неизвестные подожгли в Назрани офис правозащитного центра"
Может, погреться хотели?