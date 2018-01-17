Неизвестные подожгли в Назрани офис правозащитного центра «Мемориал»...

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как рано утром к зданию подъехала машина, из нее вышли двое в масках с канистрой в руках. Как добавили в «Мемориале», злоумышленники разбили окно, разлили внутри содержимое канистры и подожгли. Сгорела часть документации, оргтехника, пострадали три комнаты из шести. Руководство правозащитного центра связывает случившееся с преследованием сотрудников «Мемориала» в соседней с Ингушетией Чечней.



Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил Совету безопасности республики разобраться в обстоятельствах ЧП.