Рейсовый автобус горит возле станции метро «Речной вокзал» в Москве
Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Других подробностей пока.
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Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Других подробностей пока.
Комментарии9
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kriimsdyk 17 января 2018 | 18:34
Да что ж такое в Москве с автобусами?
tvitov66 17 января 2018 | 18:44
"Горит говоришь, и хорошо горит?Так вот нехай доблестная пожарная охрана этим и занимается"(с)
Похоже у лексутовых городские деньги в руках горят
jacknichols 17 января 2018 | 18:45
kriimsdyk:
Восстание Автобусов.
aleksandr39 17 января 2018 | 18:35
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .
sisyanfashist 17 января 2018 | 18:41
aleksandr39: 11 80 !
aleksandr39 17 января 2018 | 18:59
sisyanfashist: Это что за цифры ,время начала образования МНР (Московская Народная Республика ) ??
olegleon 17 января 2018 | 18:39
Но иногда найдется вдруг чудак,
Этот чудак все сделает не так,
И его костер взовьется до небес.
Еще не все дорешено,
Еще не все разрешено.
Еще не все погасли краски дня.
Еще не жаль огня,
И Бог хранит меня.
wrongway1 17 января 2018 | 18:54
у автобусов обнаружен искуственный интелект...
captain_ 17 января 2018 | 18:57
Тут на днях писали, что один из пацанов, устроивших резню в школе, является поклонником Навального.
ОК.
А то что десятки тысяч, устроивших резню в Грузии, Украине, Сирии и т.д., сбивших МН17 и миллионы одобряющих это, являются поклонниками Путина - это как, это нормально?!