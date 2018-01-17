Более 30 легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров
Тем временем российская сторона продолжает опровергать показания информатора ВАДА Григория Родченкова.
Сегодня утром журналист Евгений Слюсаренко шокировал спортивную общественность новостью о скандале на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении.
На турнир в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и многие участники сообщили, что заболели, и не явились на старт. Всего с списке отказавшихся соревноваться оказалось 36 человек. Включая трех Мастеров Спорта Международного класса. Кроме того, некоторые атлеты выходили на старт, но не финишировали или не квалифицировались во всех попытках.
И это в то время, когда Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила упростить процедуру получения нейтрального статуса для участия российских атлетов в международных соревнованиях.
Тем временем Следственный Комитет России продолжает опровергать все обвинения в употреблении допинга российскими спортсменами. Вот что рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Петренко также отметила, что Запросы России о допросе информатора WADA Григория Родченкова, и других обвинителей наших спортсменов в нарушении антидопинговых правил до сих пор не исполнены.
Напомним, что на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее российская команда вынуждена будет выступать под нейтральным флагом и в сильно усеченном составе.
Комментарии2
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gregor 17 января 2018 | 19:23
Смешная страна .
Фейк .
ugiazov 17 января 2018 | 19:29
Запрос от ПРАВИТЕЛЬСТВА России не исполнен. Родченкову поступало немало угроз, в том числе и убийства. В основном из России. Вот его и прячут. И не надо делать таких удивительных глаз.