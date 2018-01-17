Журналиста интернет-издания MR.7, который проводил расследование против спикера питерского парламента, вызвали в СК

Журналиста интернет-издания MR.7 Сергея Кагермазова, который проводил расследование против спикера питерского парламента, вызвали на разговор в Следственный комитет. Сегодня же его не пустили на заседание Заксобрания.

К тому, что Сергея Кагермазова скорее всего не пустят на заседание городского парламента, готовились. Согласно утечкам из пресс-службы его не аккредитовали. Поэтому, журналисты попросили депутатов, выписать ему пропуск. Дважды документы относили на проходную, но там они каждый раз терялись. Позже, уже в неформальном разговоре журналистам сказали, что в помещение городского парламента он не пройдёт. Якобы, против него проводят проверку следственные органы, и до её окончания, выдавать пропуск ему не будут.

А через какое-то время на проходной в ЗАКСе появились и сами представители следственных органов. Они подошли к Кагермазову и сказали, что должны отвезти его в СК. О причинах — ничего не сообщалось. Только в кабинете следователя журналисту передали повестку на новую встречу — уже с другим следователем. Который проводит проверку по истории о якобы уклонении Кагермазова от прохождения воинской службы. Журналиста в прошлом году пытались призвать в армию. Это ему пообещал спикер Вячеслав Макаров. До этого Кагермазов занимался расследованиями против лидера питерской Единой России. В материалах журналиста говорилось, что на руководящих постах в парламенте работают близкие и родственники Макарова, его семье принадлежит огромный особняк в фешенебельном районе, а также есть подозрения в расходовании госсредств на личные нужды, рассказал гланый редактор портала МР-7 Сергей Ковальченко.



Сам Вячеслав Макаров сказал, что в ЗАКСе изменили правила пропуска из-за усиления мер безопасности после терактов, а Кагермазова проверяют в СК. На вопрос «Эха Москвы» о том, какую угрозу представляет журналист, который проводил расследования против спикера, сам Макаров не ответил, но вновь сказал о важности долга воинской службы.

В защиту Кагермазова выступили оппозиционные депутаты, в том числе глава комиссии по культуре Максим Резник.

Оппозиционеры также пообещали заняться историей и сделать так, чтобы Кагермазова перестали преследовать за его журналистскую деятельность. Некоторые парламентарии даже в неформальных разговорах называли происходящее — актом цензуры. Но вот под запись это повторить не решились.

В союзе журналистов Петербурга пообещали обратить внимание на ситуацию с Кагермазовым, но глава организации Людмила Фомичева была краткой.

С самого начала этого конфликта Союз Журналистов ни разу не высказывал своего мнения по этому поводу.

Если дело об уклонении от воинской службы возбудят, то журналисту будет грозить до полугода ареста.