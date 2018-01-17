Журналиста интернет-издания MR.7, который проводил расследование против спикера питерского парламента, вызвали в СК
Журналиста интернет-издания MR.7 Сергея Кагермазова, который проводил расследование против спикера питерского парламента, вызвали на разговор в Следственный комитет. Сегодня же его не пустили на заседание Заксобрания.
К тому, что Сергея Кагермазова скорее всего не пустят на заседание городского парламента, готовились. Согласно утечкам из пресс-службы его не аккредитовали. Поэтому, журналисты попросили депутатов, выписать ему пропуск. Дважды документы относили на проходную, но там они каждый раз терялись. Позже, уже в неформальном разговоре журналистам сказали, что в помещение городского парламента он не пройдёт. Якобы, против него проводят проверку следственные органы, и до её окончания, выдавать пропуск ему не будут.
А через какое-то время на проходной в ЗАКСе появились и сами представители следственных органов. Они подошли к Кагермазову и сказали, что должны отвезти его в СК. О причинах — ничего не сообщалось. Только в кабинете следователя журналисту передали повестку на новую встречу — уже с другим следователем. Который проводит проверку по истории о якобы уклонении Кагермазова от прохождения воинской службы. Журналиста в прошлом году пытались призвать в армию. Это ему пообещал спикер Вячеслав Макаров. До этого Кагермазов занимался расследованиями против лидера питерской Единой России. В материалах журналиста говорилось, что на руководящих постах в парламенте работают близкие и родственники Макарова, его семье принадлежит огромный особняк в фешенебельном районе, а также есть подозрения в расходовании госсредств на личные нужды, рассказал гланый редактор портала МР-7 Сергей Ковальченко.
Сам Вячеслав Макаров сказал, что в ЗАКСе изменили правила пропуска из-за усиления мер безопасности после терактов, а Кагермазова проверяют в СК. На вопрос «Эха Москвы» о том, какую угрозу представляет журналист, который проводил расследования против спикера, сам Макаров не ответил, но вновь сказал о важности долга воинской службы.
В защиту Кагермазова выступили оппозиционные депутаты, в том числе глава комиссии по культуре Максим Резник.
Оппозиционеры также пообещали заняться историей и сделать так, чтобы Кагермазова перестали преследовать за его журналистскую деятельность. Некоторые парламентарии даже в неформальных разговорах называли происходящее — актом цензуры. Но вот под запись это повторить не решились.
В союзе журналистов Петербурга пообещали обратить внимание на ситуацию с Кагермазовым, но глава организации Людмила Фомичева была краткой.
С самого начала этого конфликта Союз Журналистов ни разу не высказывал своего мнения по этому поводу.
Если дело об уклонении от воинской службы возбудят, то журналисту будет грозить до полугода ареста.
Комментарии2
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vor_m_b_h 17 января 2018 | 18:31
Всё правильно.
Журналист-экстремист - это не журналист.
Это журналюга.
xuato 17 января 2018 | 18:37
Заксособрам стало интересно, что же накопал Сережа. Может надо что то в офшорики передвинуть.