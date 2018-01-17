Активист «Другой России» бросил стопку листовок в главу «Роснано» Анатолия Чубайса во время его выступления на Гайдаровском форуме. Чубайс отнесся к инциденту с юмором и пообещал изучить содержание листовок.

Представители партии «Другая Россия» сообщили, что активиста зовут Арслан Ибрагимов. Сразу после акта протеста его задержала служба безопасности форума.

Шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова не пустили на гайдаровский форум. Пресс-служба внесла его в списки. Однако при регистрации участников бейдж для прохода ему получить не удалось, — сообщил «Эху Москвы» Доброхотов.

Он намерен отправить в ФСО официальный запрос с требованием объяснить, на каких основаниях ему было отказано в участии работы форума.