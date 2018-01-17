Активист «Другой России» бросил стопку листовок в главу «Роснано» Анатолия Чубайса
Активист «Другой России» бросил стопку листовок в главу «Роснано» Анатолия Чубайса во время его выступления на Гайдаровском форуме. Чубайс отнесся к инциденту с юмором и пообещал изучить содержание листовок.
Представители партии «Другая Россия» сообщили, что активиста зовут Арслан Ибрагимов. Сразу после акта протеста его задержала служба безопасности форума.
Шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова не пустили на гайдаровский форум. Пресс-служба внесла его в списки. Однако при регистрации участников бейдж для прохода ему получить не удалось, — сообщил «Эху Москвы» Доброхотов.
Он намерен отправить в ФСО официальный запрос с требованием объяснить, на каких основаниях ему было отказано в участии работы форума.
Комментарии3
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xuato 17 января 2018 | 18:30
Толик еще хочет стырить часть страны, как и Путин Вова.
metalag 17 января 2018 | 18:31
Так супротив Чубайса все средства хороши!
Ежели завтра объявить референдум на тему: "Что граждане России желают Чубайсу?", то больше 50% выскажутся за высшую меру наказания....
olegleon 17 января 2018 | 18:33
"Активист «Другой России» бросил стопку листовок в главу «Роснано» Анатолия Чубайса"
и что он против либералов имеет этот активист? или слава Квачкова спать не даёт?