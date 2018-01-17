Священник РПЦ Глеб Грозовский получил 14 лет лишения свободы за изнасилования детей

Приговор сегодня вынес суд в Ленинградской области.

По версии следствия, жертвам Глеба Грозовского было 9 и 10 лет. Судья Приозерского суда Людмила Яшина признала священника виновным в изнасиловании трех девочек. Семьям потерпевших он должен выплатить по 400 тысяч рублей. Согласно материалам дела, бывший настоятель храма Иоанна Воина совершил преступления в 2011 и 2013 годах в детских православных лагерях в Ленобласти и в Греции. Уголовное дело возбудили в 2013-ом. Священник сбежал из России в Израиль. Почти год он был на свободе, но в 2014 его задержали. Тогда Грозовский заявил, что стал жертвой заговора тех, кому не нравятся его выступления против ювенальной юстиции и секс-меньшинств.

Израильский адвокат Хайм Айзенкот просил предоставить ему максимальную защиту из-за возможности насилия со стороны других заключенных.

В Россию Грозовского экстрадировали только в 2016-ом. В защиту бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» выступили некоторые известные люди, в том числе бывший игрок команды ныне главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

В своем последнем слове Глеб Грозовский вновь заявил, что факта преступления не было. Однако, согласно публикациям в прессе, отправной точкой расследования стали следы сексуального насилия, которые гинеколог обнаружила у одной из девочек.

В РПЦ заявили, что не собираются лишать священника сана до тех пор, пока приговор не будет обжалован.