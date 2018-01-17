Трамп прошел комплексное медобследование, по итогам которого врачи заявили, что глава Белого дома абсолютно здоров
Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по итогам которого врачи заявили, что глава Белого дома абсолютно здоров.
Здоровье 71-летнего Дональда Трампа у обследовавших его врачей не вызывает никаких вопросов. Всё указывает на то, что президент будет оставаться таковым на протяжении всего своего срока. Речь, кстати, идет не только о физическом состоянии президента США. В его психическом здоровье специалисты также не сомневаются, — дал понять главный врач Белого дома Ронни Джексон.
Для проверки возможных отклонений в восприятии медики использовали нейропсихологический тест, который применяют в американской армии. Он включает задания, позволяющие выявить способности к концентрации, запоминанию, а также вычислениям и пространственному ориентированию. Всё это, — говорят специалисты, — у Трампа в полном порядке. Трёхчасовое медицинское обследование американский президент прошел на прошлой неделе в военном госпитале штата Мэрилэнд. Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вулфа «Огонь и ярость», в которой психическое здоровье главы Белого дома ставится под вопрос. Представления каких-либо официальных отчетов о медицинском состоянии главы государства американское законодательство не требует. Что касается физической формы Трампа, «BBC» ранее сообщала, что президент имеет высокий индекс массы тела. При росте в 1 метр 92 сантиметра президент весит 107 килограммов.
Многие связывают это с пристрастием президента к фастфуду. По свидетельствам бывших помощников Трампа, во время президентской кампании его стол не отличался разнообразием. Тогда еще кандидат в основном ел пищу из «Макдоналдса» и KFC, никогда не отказывался от пиццы, и запивал все это колой без сахара. За обедом президент мог съесть два Биг Мака, две порции Филе-о-Фиш и дополнить трапезу шоколадным милкшейком. Такой набор содержит суточную норму калорий, необходимых взрослому мужчине. Несмотря на специфический подход к питанию, Дональд Трамп при этом не курит и не пьёт. От алкоголизма его старший брат Фред умер в 43 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заверил журналистов, что Владимир Путин «абсолютно здоров и может дать фору другим». Никаких отчётов о состоянии здоровья первого лица в Кремле не готовят, да и в законодательстве такого правила нет.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xuato 17 января 2018 | 18:26
Идиоты всегда славны здоровьем. и здоровым сном.
metalag 17 января 2018 | 18:34
xuato: Стало быть, Трампу не грозит импичмент по психическому состоянию.
И это - хорошо...поскольку остальные претенденты на пост Президента США явно страдают психическими расстройствами....
olegleon 17 января 2018 | 18:31
"Трёхчасовое медицинское обследование американский президент прошел на прошлой неделе в военном госпитале штата Мэрилэнд."
у нас бы хрен он успел бы пройти так быстро. "мне только спросить", "я участница Куликовской битвы" и т.д. пропускал бы )))
metalag 17 января 2018 | 18:37
olegleon: Для Президента США сделали исключение.... и обследовали очень быстро.
Ну кому было бы лучше, если бы выяснилось: Президент США психически неполноценен?:)))))))
Только соперникам-демократам.
olegleon 17 января 2018 | 19:00
metalag: ну там бы и Хиллари не прошла бы психиатров, судя по той истерике, какую она год назад закатила
democ 17 января 2018 | 18:39
Песков ответил за всех врачей. И за проктологов, и за терапевтов, и за хирургов. Только придёт время и как с Андроповым, а генсек - то прогнил насквозь!
zemljanka 17 января 2018 | 18:39
Он уже сказал, что абсолютно гениален.
Но меозкий старикашка.