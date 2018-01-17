Трамп прошел комплексное медобследование, по итогам которого врачи заявили, что глава Белого дома абсолютно здоров

Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по итогам которого врачи заявили, что глава Белого дома абсолютно здоров.

Здоровье 71-летнего Дональда Трампа у обследовавших его врачей не вызывает никаких вопросов. Всё указывает на то, что президент будет оставаться таковым на протяжении всего своего срока. Речь, кстати, идет не только о физическом состоянии президента США. В его психическом здоровье специалисты также не сомневаются, — дал понять главный врач Белого дома Ронни Джексон.

Для проверки возможных отклонений в восприятии медики использовали нейропсихологический тест, который применяют в американской армии. Он включает задания, позволяющие выявить способности к концентрации, запоминанию, а также вычислениям и пространственному ориентированию. Всё это, — говорят специалисты, — у Трампа в полном порядке. Трёхчасовое медицинское обследование американский президент прошел на прошлой неделе в военном госпитале штата Мэрилэнд. Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вулфа «Огонь и ярость», в которой психическое здоровье главы Белого дома ставится под вопрос. Представления каких-либо официальных отчетов о медицинском состоянии главы государства американское законодательство не требует. Что касается физической формы Трампа, «BBC» ранее сообщала, что президент имеет высокий индекс массы тела. При росте в 1 метр 92 сантиметра президент весит 107 килограммов.

Многие связывают это с пристрастием президента к фастфуду. По свидетельствам бывших помощников Трампа, во время президентской кампании его стол не отличался разнообразием. Тогда еще кандидат в основном ел пищу из «Макдоналдса» и KFC, никогда не отказывался от пиццы, и запивал все это колой без сахара. За обедом президент мог съесть два Биг Мака, две порции Филе-о-Фиш и дополнить трапезу шоколадным милкшейком. Такой набор содержит суточную норму калорий, необходимых взрослому мужчине. Несмотря на специфический подход к питанию, Дональд Трамп при этом не курит и не пьёт. От алкоголизма его старший брат Фред умер в 43 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заверил журналистов, что Владимир Путин «абсолютно здоров и может дать фору другим». Никаких отчётов о состоянии здоровья первого лица в Кремле не готовят, да и в законодательстве такого правила нет.