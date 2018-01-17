МИД: США смогут наблюдать за президентскими выборами в России только в составе международных миссий

Об этом ТАСС заявили в российском МИДе. Там пояснили, что это зеркальный ответ на действия американской стороны во время президентских выборов в США.

Между тем, глава Комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов обвинил США в серьезном вмешательстве во внутреннюю политику России.

«Любые попытки внешнего вмешательства в ход президентских выборов в России нужно исключить», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.