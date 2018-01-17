МИД: США смогут наблюдать за президентскими выборами в России только в составе международных миссий
Между тем, глава Комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов обвинил США в серьезном вмешательстве во внутреннюю политику России.
«Любые попытки внешнего вмешательства в ход президентских выборов в России нужно исключить», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Комментарии6
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vor_m_b_h 17 января 2018 | 18:22
Пендосам выдали ещё одного крепкого пинка под жирный зад!
Нормально.
trans 17 января 2018 | 18:25
А зачем вообще Западу наблюдать за этими выборами? Вся предвыборная компания изначально незаконна и сводится лишь к тому чтобы снова усадить в президентское кресло Вову Путина.
olegleon 17 января 2018 | 18:26
так США ничего на этих выборах в России не светит. ну если только будет очередной повод для убийцы женщин и детей Маккейна выступить и заявить, что убивать бомбами мирное население это хорошо, а непускать на выборы Навального это санкции
trans 17 января 2018 | 18:45
olegleon: Почему осудили за бомбежки Алеппо, в результате чего погибло несколько сот мирных жителей, в том числе и детей. Не зря же после этого арабы прозвали Путина мясник Алеппо.
olegleon 17 января 2018 | 18:54
trans: т.е. осудили за то, за что Маккейна героем объявили?
alexander25101977 17 января 2018 | 19:10
А любые внутренние вмешательства - допустить. Всех бюджетников запугать, студентам пригрозить отчислением... Баба Валя-пропоица как хорошо стелится!