Студентов Казанского технологического университета принуждают прийти на встречу с Путиным, которая должна пройти в Казани 25 января. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на местный штаб Навального. В штаб обратилось несколько студентов, которые рассказали об угрозах и прислали скриншоты переписки. Кураторы и старосты групп заявляют, что явка обязательна: это даст 1 балл на экзамене, а отсутствие студента – минус 1 балл. Сообщается, что после встречи состоится концерт.