Студентов Казанского технологического университета принуждают прийти на встречу с Путиным
Студентов Казанского технологического университета принуждают прийти на встречу с Путиным, которая должна пройти в Казани 25 января. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на местный штаб Навального. В штаб обратилось несколько студентов, которые рассказали об угрозах и прислали скриншоты переписки. Кураторы и старосты групп заявляют, что явка обязательна: это даст 1 балл на экзамене, а отсутствие студента – минус 1 балл. Сообщается, что после встречи состоится концерт.
Комментарии8
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kir_pich_101 17 января 2018 | 18:23
Понимают, что есть на кого нажать.
Но долго это не продлится, предохранительного клапана нет.
vor_m_b_h 17 января 2018 | 18:25
Не обломятся.
Это же не к Сисяну за эфемерные "300 евро" на митинг бегать, пропуская контрольные.
ginbin_ 17 января 2018 | 18:32
Так идите и пошлите по хорошо известному ему адресу.
olegleon 17 января 2018 | 18:28
"это даст 1 балл на экзамене, а отсутствие студента – минус 1 балл. "
это вам не 10 тысяч евро от ЕСПЧ за участие в митинге ))))
xeipetrov 17 января 2018 | 18:37
...со ссылкой на местный штаб Навального.
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Лёшка, не дури. Элехторат и так уже иссякает...
xuato 17 января 2018 | 18:42
Сироты казанские будут на встрече с инициатором памятников Ивану Грозному. И зададут вопрос - Так правильно ли вырезал Иван Казанское ханство, поскольку памятники ставят не жертвам, а тем кто дал приказ не геноцид?
dilevski1973 17 января 2018 | 18:46
Надо пять раз сходить и экзамен автоматом поставят.
vadimp 17 января 2018 | 18:50
"Студентов Казанского технологического университета принуждают прийти на встречу с Путиным"
Ну дык, по другому то не умеют.