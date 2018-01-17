"Председатель ЦИК признала, что в видеосюжетах региональных телеканалов есть признаки незаконной агитации за Путина"

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала, что в видеосюжетах некоторых региональных телеканалов есть признаки незаконной агитации за Путина. Она поручила своему заместителю Николаю Булаеву разобраться в ситуации. «СМИ должны работать в соответствии с законом», — сказала Памфилова.

Памфилова также попросила ЦИК направить разъяснения в региональные избиркомы.

Ранее о нарушениях заявило движение «Голос», которое занимается наблюдением за выборами и защитой прав избирателей. Подробности «Эху Москвы» рассказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Голос призвал Центризбирком публично осудить нарушителей, а Роскомнадзор привлечь виновных к административной ответственности.

В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что разное количество времени, уделенное разным кандидатам в телеэфире не стоит считать нарушением.

«Для беспристрастного освещения выборов пресса должна измениться коренным образом», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Он также добавил, что глава ЦИК сейчас вынуждена сохранять видимость прозрачности электоральной процедуры.

Власти придумали новый способ повысить явку на президентских выборах. 18 марта гражданам будет предложено проголосовать еще и за проекты благоустройства городов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Политолог Александр Кынев считает, что попытка повысить явку за счет придумывания референдумов и опросов выглядит искусственно. Когда меняли часовые пояса – никого не спрашивали, а теперь решили всех спросить. Это явная попытка любым путем загнать людей на участки, и авторитета выборам это не прибавляет.

