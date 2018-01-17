Председатель ЦИК признала, что в видеосюжетах региональных телеканалов есть признаки незаконной агитации за Путина
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала, что в видеосюжетах некоторых региональных телеканалов есть признаки незаконной агитации за Путина. Она поручила своему заместителю Николаю Булаеву разобраться в ситуации. «СМИ должны работать в соответствии с законом», — сказала Памфилова.
Памфилова также попросила ЦИК направить разъяснения в региональные избиркомы.
Ранее о нарушениях заявило движение «Голос», которое занимается наблюдением за выборами и защитой прав избирателей. Подробности «Эху Москвы» рассказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
«Голос призвал Центризбирком публично осудить нарушителей, а Роскомнадзор привлечь виновных к административной ответственности.
В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что разное количество времени, уделенное разным кандидатам в телеэфире не стоит считать нарушением.
«Для беспристрастного освещения выборов пресса должна измениться коренным образом», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
Он также добавил, что глава ЦИК сейчас вынуждена сохранять видимость прозрачности электоральной процедуры.
Власти придумали новый способ повысить явку на президентских выборах. 18 марта гражданам будет предложено проголосовать еще и за проекты благоустройства городов. Об этом пишет газета «Ведомости».
Политолог Александр Кынев считает, что попытка повысить явку за счет придумывания референдумов и опросов выглядит искусственно. Когда меняли часовые пояса – никого не спрашивали, а теперь решили всех спросить. Это явная попытка любым путем загнать людей на участки, и авторитета выборам это не прибавляет.
Комментарии15
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neyexo 17 января 2018 | 18:19
Ну так снять с дистанции, или хотя бы приостановить сбор подписей, до выяснения!!
Где обещанная железная рука?
zemljanka 17 января 2018 | 18:25
Пустая суета.
Путин всех сделал.
Статистами.
olegleon 17 января 2018 | 18:20
"США смогут наблюдать за президентскими выборами в России только в составе международных миссий. "
наивные. США уже давно наблюдают и получают всю информацию. иначе бы в России не было "иностранных агентов"
vor_m_b_h 17 января 2018 | 18:20
Это мелочи.
Путин - НАШ Президент !!!
Остальные - лузеры сопливые!
sab171 17 января 2018 | 18:35
vor_m_b_h: рано начали праздновать- эллочка невменяйка еще может и снять этого типа гражданской наружности за излишнее мелькание на экранах кндр.
dmi3tum 17 января 2018 | 18:46
vor_m_b_h: Понятно, что ВАШ, вы же отбросы.
kir_pich_101 17 января 2018 | 18:20
А снять его слабо?
sparky 17 января 2018 | 18:21
Как Эллочка оказывается умеет нарушителей по шерстке погладить, да еще и лизнуть.
А я боялся, что опять зарычит, как 12 лет отпахала.
mwxp 17 января 2018 | 18:30
Посадки будут?
jetsam 17 января 2018 | 19:11
mwxp: уже были - один навальный сидит.
bratec_kot 17 января 2018 | 18:31
Теперь будет спектакль, как строгая тетя Памфлушка грозит пальчиком кандидату Путину. Типа все равны...Все знакомо и понятно до блевоты(((
bokarev_aleks 17 января 2018 | 18:41
Весь административный ресурс,вся государственная машина непрерывно работает на Путина.Ни каких выборов не нужно,всем давно ясно,что Путин и дальше будет президентом.
vadimp 17 января 2018 | 18:48
"Председатель ЦИК признала, что в видеосюжетах региональных телеканалов есть признаки незаконной агитации за Путина"
Признала? И че вычеркнула Путина из кандидатов? Нет? :) Вот удивительно!
Так что это "не признала", а бла-бла-бла.
zojtch 17 января 2018 | 18:50
Ну так следующий логичный шаг по пресечению незаконной деятельности - предупреждение Роскомнадзора каналам, в случае повторения нарушений - их закрытие. И снятие кандидата Путина с предвыборной гонки. Ждем
kvadrat48 17 января 2018 | 18:53
А если бы эти "признаки" были со стороны оппозиции? Голос Памфиловой был бы более громким,со всеми вытекающими ..? Али как?