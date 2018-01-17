Белый дом обнародовал результаты медицинского осмотра Дональда Трампа
Врач главы государства Ронни Джексон ещё раз подтвердил, что президент США здоров. Он назвал состояние здоровья Трампа «превосходным». По словам Джексона, президент при росте около 190 сантиметров весит 108 килограммов и хотел бы похудеть на 5-7 кг. Врач сказал, что американский лидер не курит, не употребляет спиртных напитков и любит играть в гольф.
Трамп, которому в июне исполнится 72 года, несколько дней назад впервые прошёл медицинский осмотр как президент США.
Комментарии1
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igor20012 17 января 2018 | 06:57
Так ведь и путин должен медосмотр проходить, особенно; психиатр, невропатолог. Ведь перед приемом на работу обязательно пройти медосмотр, а президент, по сути, это работа, очень нервная. А у старого дедушки уже и маразм, и раздвоение личности и другого немало.