Белый дом обнародовал результаты медицинского осмотра Дональда Трампа

Врач главы государства Ронни Джексон ещё раз подтвердил, что президент США здоров. Он назвал состояние здоровья Трампа «превосходным». По словам Джексона, президент при росте около 190 сантиметров весит 108 килограммов и хотел бы похудеть на 5-7 кг. Врач сказал, что американский лидер не курит, не употребляет спиртных напитков и любит играть в гольф.

Трамп, которому в июне исполнится 72 года, несколько дней назад впервые прошёл медицинский осмотр как президент США.