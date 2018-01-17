Главный архитектор Москвы считает районы, где будет проводиться реновация, неблагополучными
Об этом Сергей Кузнецов сказал накануне на Гайдаровском форуме. Он назвал эти районы «лидерами по криминогенности», сообщает агентство ТАСС. На форуме Кузнецов презентовал программу реновации.
Комментарии2
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ivanov356 17 января 2018 | 06:57
Здрасти, приехали. А что нам вещал товарисч , который лидер по криминалу всея страны, что мы все успешны и счастливы.
piter_ug 17 января 2018 | 06:58
//районы, где будет проводиться реновация, неблагополучными//
И они хотят «криминогено-носителей» переселить в одно место и получить супер неблагополучные районы?
Совсем крыша поехала!