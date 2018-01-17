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06:45, 17 января 2018

В руководстве Чечни утверждают, что в республике замечены «попытки наркотической диверсии со стороны»

«Неоднократно фиксировали случаи, когда люди из соседних регионов привозили в республику наркотики и раздавали их бесплатно», — сказал в интервью РБК пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. При этом он добавил, что информация о пытках местных жителей, заподозренных в распространении и хранении наркотиков, является попыткой «очернить сотрудников органов внутренних дел Чечни».

Накануне издание Republic выпустило расследование. В нём говорится, что в рамках кампании по борьбе с наркотиками в Чечне, полицейские пытают подозреваемых, требуя признаться в употреблении или распространении запрещённых веществ.

Комментарии

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stoik33 17 января 2018 | 06:55

У этих все в одном режиме. "Кругом враги." Вся Россия ополчилась против Чечни. Везут наркотики и везут.

opiatnovyi63 17 января 2018 | 06:58

Беззаконие и полный произвол..Чечня это аналог ИГИЛа на территории России.

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