В руководстве Чечни утверждают, что в республике замечены «попытки наркотической диверсии со стороны»

«Неоднократно фиксировали случаи, когда люди из соседних регионов привозили в республику наркотики и раздавали их бесплатно», — сказал в интервью РБК пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. При этом он добавил, что информация о пытках местных жителей, заподозренных в распространении и хранении наркотиков, является попыткой «очернить сотрудников органов внутренних дел Чечни».

Накануне издание Republic выпустило расследование. В нём говорится, что в рамках кампании по борьбе с наркотиками в Чечне, полицейские пытают подозреваемых, требуя признаться в употреблении или распространении запрещённых веществ.