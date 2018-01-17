В Совете федерации сегодня откроется выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста

Будут представлены более 70 фотографий, документов и рисунков из архивов и музеев России, Украины, Франции и Швейцарии. Эта выставка побывает в посольствах нашей страны во многих европейских государствах. В конце января экспонаты будут представлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, — сообщает агентство «Интерфакс». До 27 января, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, в Москве пройдёт целая серия мероприятий. Среди них — мемориальный вечер и концерт в Геликон-опере. Он состоится в ближайший понедельник.