Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть в США мигрантов приезжающих отовсюду
Так американский лидер ответил на вопрос одного из журналистов после встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне. Репортёр поинтересовался, правда ли, что Трамп хочет видеть в своей стране мигрантов из стран вроде Норвегии, а не из менее благополучных государств, сообщает издание The Hill.
Комментарии1
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velbkeirf1 17 января 2018 | 06:58
это означает что в городе рабовладельца Вашингтона еще много безымянных площадей и улиц