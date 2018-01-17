Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть в США мигрантов приезжающих отовсюду

Так американский лидер ответил на вопрос одного из журналистов после встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне. Репортёр поинтересовался, правда ли, что Трамп хочет видеть в своей стране мигрантов из стран вроде Норвегии, а не из менее благополучных государств, сообщает издание The Hill.