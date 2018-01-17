Компаниям позволили не раскрывать сведения о сделках с попавшими под санкции структурами
Об этом сообщает телеканал «Дождь». Премьер Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, ограничивающих объём подлежащей разглашению информации о сделках юридических лиц с людьми и компаниями, попавшими под американскими санкции.
Комментарии3
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prutkov100 17 января 2018 | 06:41
Этот убогий забыл народную мудрость - Шила в мешке не утаишь .
stoik33 17 января 2018 | 06:47
Преступники всегда покрывают друг друга. Все, как в мафиозном клане.
stoik33 17 января 2018 | 06:50
"Пока мы набиваем карманы баблом, вы должны понять, что денег нет. Держитесь."