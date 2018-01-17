Российские власти собираются повышать явку на выборах с помощью опросов, связанных с благоустройством городов
Российские власти собираются повышать явку на президентских выборах с помощью опросов, связанных с благоустройством городов. Об этом пишет газета «Ведомости». По её данным, 18 марта во многих регионах решили устроить голосование за проекты благоустройства.
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prutkov100 17 января 2018 | 07:00
Как символично звучит - 18 марта решили вспомнить то , о чем 18 лет даже не помышляли . Совпадение .....