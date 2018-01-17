На российских телеканалах идёт массовая незаконная агитация за Владимира Путина, сообщает движение «Голос»
На российских телеканалах идёт массовая незаконная агитация за Владимира Путина, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос». На сайте движения говорится, что за последние три недели поступило 55 сообщений о выходе сюжетов на федеральных и региональных каналах, где были замечены явные признаки незаконной предвыборной агитации. В этих сюжетах выражается предпочтение только одному кандидату – Владимиру Путину, в некоторых материалах содержится информация, направленная против других претендентов на пост главы государства. В движении «Голос» требуют срочно принять меры, там напоминают, что предвыборная агитация в СМИ начинается за 28 дней за голосования, то есть с 17 февраля и при этом не должно отдаваться предпочтение лишь одному из кандидатов.
Комментарии6
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sibbeast 17 января 2018 | 06:42
Вспоминаю Джона Оливера и его We got him! Хахаха
Удачи нам всем, «живущим» в этой стране....
igor20012 17 января 2018 | 06:51
Путин:"идите в суд (ж..-у) !"..
piter_ug 17 января 2018 | 06:52
Ну так снять с кандидатов пересидента нафиг!
И всего делов.
ems1 17 января 2018 | 06:53
"По всей видимости, обанкротившийся режим будет решать проблемы за счет населения, прессуя его максимально возможным образом.
Песков и Белоусов, комментируя "маневр", естественно, говорят о том, что окончательные решения еще не приняты, однако сейчас политически неверно было бы огорчать электорат: ему еще в едином порыве бежать 18 марта и голосовать за Отца Родного. Он же ясно сказал: вы что, смерды, майдан хотите? Нет, конечно, мы что, дураки. Мы хотим нищету, безнадегу и разворовывание страны в ударных масштабах. Только бы не майдан, свят, свят."
kochar 17 января 2018 | 06:54
Сколько бы глотку не рвала оппозиция , а работают эти холуи на отлично.
У них одно на уме-это бабки и извилина работает только одна.
Надо было объединиться всем праведным , а не тянуть одеяло на себя.
Вот и имеем непонятно что и в перспективе ноль.
Видимо ещё не родился настоящий патриот , а не замаскированная сволочь.
sergirusso 17 января 2018 | 07:00
Основная агитация за Плешивого будет на Олимпиаде и пройдет она в нейтральных тонах...