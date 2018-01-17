На российских телеканалах идёт массовая незаконная агитация за Владимира Путина, сообщает движение «Голос»

На российских телеканалах идёт массовая незаконная агитация за Владимира Путина, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос». На сайте движения говорится, что за последние три недели поступило 55 сообщений о выходе сюжетов на федеральных и региональных каналах, где были замечены явные признаки незаконной предвыборной агитации. В этих сюжетах выражается предпочтение только одному кандидату – Владимиру Путину, в некоторых материалах содержится информация, направленная против других претендентов на пост главы государства. В движении «Голос» требуют срочно принять меры, там напоминают, что предвыборная агитация в СМИ начинается за 28 дней за голосования, то есть с 17 февраля и при этом не должно отдаваться предпочтение лишь одному из кандидатов.