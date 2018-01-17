Курс биткоина за последние сутки упал на 25%
Сегодня во втором часу ночи впервые с начала декабря он опустился ниже отметки в 10 с половиной тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Coinmarketcap. Снижение продемонстрировали и другие криптовалюты. Что же касается биткоина, Ещё накануне он стоил более чем 14 тысяч долларов.
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