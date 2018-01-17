Рамзан Кадыров считает публикации о нарушениях прав человека в Чечне информационными атаками Запада
Об этом глава республики сказал на совещании с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает агентство РИА «Новости». При этом Кадыров высоко оценил деятельность сотрудников Росгвардии и МВД по Чечне.
Комментарии5
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vaka257 17 января 2018 | 06:23
Ещё один клоун-тролль...И было бы смешно,если бы не знать,что представляет из себя этот убийца российских ребят...
ha12raz 17 января 2018 | 06:25
Средневековый султанат под прикрытием Кремля как клоп ........мал да вонюч.
arye_11 17 января 2018 | 06:31
РАК выстроил в Чечне маленький, уютненький концлагерь.
Этакую смесь средневекового султаната и современной фашистской диктатуры.
РАК он и есть рак.
И как и обычно, уже и метастаз полно(в России, по крайней мере). А по другому и не бывает
zztop1960 17 января 2018 | 06:33
Где ещё президент серийный убийца и маньяк ?
max3446 17 января 2018 | 06:36
Одна фейковая видеозапись якобы чеченки которая на самом деле на Западе сделана, красноречиво свидетельствует о правдивости слов, сказанных Кадыровым. Да и цель Запада это информационной атаки вполне объяснима. Наверное там снова хотят развязать конфликт на Кавказе, но слава богу у них, кровавого мордора Запада, оси зла 21 века, ничего не выходит. Человечество не ведется на их провокации, только самые умалишенные.