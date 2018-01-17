Кремль направил в регионы политтехнологов, которые должны следить за обеспечением явки на президентских выборах

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. Они отмечают, что прежде кураторы занимались в основном мониторингом политической ситуации в регионах. Теперь же они должны следить за проведением мобилизационных кампаний. Явку попробуют поднять конкурсами селфи, семейными играми и опросами, связанными с благоустройством городов – рассказали собеседники издания. О том, что 18 марта на избирательных участках в регионах собираются устроить опросы, связанные с благоустройством, со ссылкой на источники также сообщила газета «Ведомости».