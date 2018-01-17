Кремль направил в регионы политтехнологов, которые должны следить за обеспечением явки на президентских выборах
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. Они отмечают, что прежде кураторы занимались в основном мониторингом политической ситуации в регионах. Теперь же они должны следить за проведением мобилизационных кампаний. Явку попробуют поднять конкурсами селфи, семейными играми и опросами, связанными с благоустройством городов – рассказали собеседники издания. О том, что 18 марта на избирательных участках в регионах собираются устроить опросы, связанные с благоустройством, со ссылкой на источники также сообщила газета «Ведомости».
Комментарии6
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rihard 17 января 2018 | 06:27
Пора вводить новую специальность— аниматор на избирательном участке.
chapter_2 17 января 2018 | 06:49
rihard: Вмешательство Президентской власти (Кремля) в ход президентской избирательной компании - преступление. Проведение выборов - дело независимых ЦИК, политических партий и судов.
stoik33 17 января 2018 | 06:30
А может просто провести выборы, а не самопереназначение сами знаете кого? Глядишь и народ начнет подтягиваться на ВЫБОРЫ.
cobakin 17 января 2018 | 06:47
stoik33: Вы сами то верите в эту глупость ?
Выборы уже не Путину нужны, а его челяди из кремлевского окружения, чтоб на местах усидеть.
stoik33 17 января 2018 | 06:58
cobakin: Выборы не нужны ни тому, ни этим. Если Вы считаете это выборами... Ну, о чем говорить?
cobakin 17 января 2018 | 06:31
Какие "политтехнологи" ?
Просто каждому явившемуся на эти "выборы" раздавать по бутылке водки и явка будет 100% ...
Нет , я думаю 200%, многие по два раза будут требовать проголосовать.