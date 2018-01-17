Из-за усиления ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности

Сегодня в течение дня возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщили синоптики. Кроме того, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что из-за сильного ветра температура воздуха в Крещенскую ночь, с четверга на пятницу, будет ощущаться на уровне 17 градусов мороза.