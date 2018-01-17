Дональд Трамп намерен сегодня объявить список самых «коррумпированных и бесчестных», по его мнению, СМИ

С первого дня своего правления глава Белого дома конфликтует со многими американскими изданиями.

Дональд Трамп готов назвать имена «самых коррумпированных и предвзятых» масс-медиа 2017 года – об этом сам президент США написал в твиттере. Хотя глава Белого дома анонсировал это действие как церемонию вручения награды Fake News Awards, вероятно все обойдется простым перечислением «победителей». «Фавориты» Трампа давно известны: это газета The New York Times, телеканалы ABC, Fox, и, пожалуй, самый ненавистный президенту CNN. Эти медиа глава Соединенных Штатов чаще других обвинял в распространении недостоверной информации – fake news.

Импровизированную премию активно обсуждают в США. Так, известный американский комик Стивен Кольбер предположил название номинаций, в которых будет вручаться награда: это «Самая лживая бесчестность», «Самая коррумпированная ложь» и «Самая бесчестная коррупция».

Конфликт Дональда Трампа с ведущими американскими СМИ начался еще во время предвыборной гонки. Тогда многие масс-медиа поддерживали кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон.