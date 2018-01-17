Суд в Польше вынесет сегодня приговор участникам «голого» перфоманса в Освенциме

12 фигурантам грозят реальные сроки.

Инцидент произошел в марте прошлого года у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Молодые люди, проникнув на территорию мемориала, зарезали барана, разделись догола и сковали себя цепью, вывесив плакат «Труд освобождает». Акцию они снимали с помощью беспилотника. Происходящее заметили работники музея и вызвали полицию. Нарушителей задержали. Среди них оказались граждане Белоруссии, Германии и Польши. Теперь им вменяется осквернение места памяти жертв нацизма, а также убийство животного с особой жестокостью. Прокурор на прошлой неделе запросил для двоих фигурантов более двух лет лишения свободы. Для остальных – год и четыре месяца. Наказание должно заключаться в общественных работах. По мнению прокурора, суд должен «дать ясный сигнал, что такие инциденты никогда не должны повториться». Сами обвиняемые не признают вину в осквернении места памяти. Они настаивают, что это был призыв «за мир во всем мире».

В Ааушвиц-Биркенау фашисты убили в газовых камерах и сожгли в крематориях, по разным данным, от 1,5 до 2 миллионов человек разных национальностей.